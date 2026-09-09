Bolelli e Vavassori ai quarti agli US Open, battuti Krajicek e Mektic dopo oltre 3 ore di battaglia

Testa, grinta, spirito battagliero e un gran tennis. Dopo oltre tre ore di battaglia Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano per la prima volta insieme un posto ai quarti di finale dello US Open. Negli ottavi, hanno sconfitto in rimonta 4-6 7-6(5) 7-6(8) la coppia testa di serie n. 15 formata da Austin Krajicek e Nikola Mektic , che erano avanti 5-2 al tie-break del secondo set e di un break all'inizio del terzo.

Ora Harrison e Skupski

"Sono queste le partite da ricordare", commentano a Supertennis i due italiani. E Bolelli aggiunge: "È stata una lotta furibonda". Nella notte italiana, nell'ultimo match in programma sull'Arthur Ashe, il secondo della sessione serale, gli azzurri torneranno in campo contro Christian Harrison e Neal Skupski per un posto in semifinale. Bolelli e Vavassori hanno vinto entrambi i precedenti, quest'anno a Miami (quarti) e Roma (semifinali), sempre 10-6 al tie-break del terzo.

US Open, doppio maschile: il tabellone dei quarti

Heliovaara-Patten (1) vs Andreozzi-Guinard (7)

Bolelli-Vavassori (4) vs Harrison-Skupski (5)

Krawietz-Puetz (6) vs Arevalo-Pavic (3)

Ram-Salisbury vs Granollers-Zeballos (2).