Next Gen Atp Finals tornano in Italia: ecco dove si giocherà. Binaghi: "Segnale di fiducia verso..."

Le Next Gen Finals di tennis si terranno a Reggio Calabria. Lo hanno annunciato a New York Angelo Binaghi , presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Andre Silva, Chief Tour Officer dell'Atp, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Il torneo si svolgerà dal 9 al 13 dicembre. "L’evento più prestigioso dedicato ai migliori talenti Under 20 del nostro sport torna in Italia. A pochi giorni dalla conclusione delle Nitto Atp Finals di Torino e della Final 8 di Coppa Davis di Bologna, dal 9 al 13 dicembre, il grande tennis farà tappa sul carpet indoor del PalaCalafiore di Reggio Calabria con le Next Gen Atp Finals". Lo rende noto la Federtennis sui propri canali social.

Le parole di Angelo Binaghi

"Se oggi l’Italia è il Paese del tennis è perché ha avuto il coraggio di investire sul futuro prima degli altri. Le Next Gen ATP Finals rappresentano il torneo del domani: qui nascono i campioni che negli anni successivi conquistano i più grandi palcoscenici del mondo". Lo ha detto Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: "Riportare questa manifestazione nel nostro Paese, dopo l’esperienza pionieristica di Milano, e scegliere Reggio Calabria come nuova sede significa confermare una visione precisa fare del tennis un motore di sviluppo per tutto il territorio nazionale, valorizzando anche aree che meritano grandi eventi internazionali. È un segnale di fiducia verso il Sud, verso i giovani e verso un’Italia che continua a dimostrare di essere il punto di riferimento mondiale nell’organizzazione dei più importanti appuntamenti tennistici. Siamo convinti che anche da Reggio Calabria passerà un altro pezzo della storia del tennis mondiale”, ha concluso Binaghi.