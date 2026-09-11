È l'anno di Zverev? Strada spianata verso la finale Us Open e... il n.1 di Sinner! Cosa succede se vince

Poche storie, non l’avrebbe detto nessuno. E invece l’insidia numero 1 per il numero 1 di Jannik Sinner ha il volto e lo sguardo sempre triste di Alexander Zverev. Ancora in corsa per vincere gli US Open, stasera non prima delle 21 gioca la semifinale da favorito contro il russo Khachanov e con un finale di stagione asiatico in cui dovrà difendere molti meno punti di Jannik (A seguire il derby statunitense Tiafoe-Shelton). E così se dovesse riuscire ad alzare il trofeo del suo secondo Slam della stagione, dopo quello del Roland Garros vinto contro Cobolli all’ultimo atto, arriverebbe a 1.810 punti dall’italiano, avendone poi appena 1.080 da difendere rispetto a quelli guadagnati nel 2025. Dove Sinner ne incassò nello stesso lasso di tempo quasi tre volte tanto. Dunque lo strabismo indotto dal ritorno di Carlos Alcaraz ha distolto l’attenzione dal vero pericolo che in realtà si stava avvicinando al trono di sua maestà Jan, costretto ai box ormai dal lontano 12 luglio, quando firmò il secondo fantastico bis a Wimbledon. Poi questa tendinopatia al ginocchio destro che gli ha impedito di disputare i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e quindi gli US Open per un distacco sugli avversari che si è eroso settimana dopo settimana. E non è ancora finita qui. Ma la sua situazione è in netto miglioramento, oltre alle terapie e agli esercizi al J Medical questa settimana ha ripreso gradualmente gli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, sul campo dove si riscaldano gli otto migliori tennisti al mondo in ballo con le Atp Finals. La sensazione è che questa volta non si assisterà a un suo nuovo rinvio del ritorno dell’attività agonistica. Grande ottimisimo arriva direttamente dalle parole del direttore del torneo Atp 500 di Pechino. Sinner è iscritto per cercare il bis dopo il trionfo del 2025 con la manifestazione calendarizzata dal 30 settembre.