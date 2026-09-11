È l'anno di Zverev? Strada spianata verso la finale Us Open e... il n.1 di Sinner! Cosa succede se vince

Poche storie, non l’avrebbe detto nessuno. E invece l’insidia numero 1 per il numero 1 di Jannik Sinner ha il volto e lo sguardo sempre triste di Alexander Zverev. Ancora in corsa per vincere gli US Open, stasera non prima delle 21 gioca la semifinale da favorito contro il russo Khachanov e con un finale di stagione asiatico in cui dovrà difendere molti meno punti di Jannik (A seguire il derby statunitense Tiafoe-Shelton). E così se dovesse riuscire ad alzare il trofeo del suo secondo Slam della stagione, dopo quello del Roland Garros vinto contro Cobolli all’ultimo atto, arriverebbe a 1.810 punti dall’italiano, avendone poi appena 1.080 da difendere rispetto a quelli guadagnati nel 2025. Dove Sinner ne incassò nello stesso lasso di tempo quasi tre volte tanto. Dunque lo strabismo indotto dal ritorno di Carlos Alcaraz ha distolto l’attenzione dal vero pericolo che in realtà si stava avvicinando al trono di sua maestà Jan, costretto ai box ormai dal lontano 12 luglio, quando firmò il secondo fantastico bis a Wimbledon. Poi questa tendinopatia al ginocchio destro che gli ha impedito di disputare i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e quindi gli US Open per un distacco sugli avversari che si è eroso settimana dopo settimana. E non è ancora finita qui. Ma la sua situazione è in netto miglioramento, oltre alle terapie e agli esercizi al J Medical questa settimana ha ripreso gradualmente gli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, sul campo dove si riscaldano gli otto migliori tennisti al mondo in ballo con le Atp Finals. La sensazione è che questa volta non si assisterà a un suo nuovo rinvio del ritorno dell’attività agonistica. Grande ottimisimo arriva direttamente dalle parole del direttore del torneo Atp 500 di Pechino. Sinner è iscritto per cercare il bis dopo il trionfo del 2025 con la manifestazione calendarizzata dal 30 settembre.
Zverev n. 1 se...
Dunque c’è tutto il tempo per riprendere confidenza con il tennis giocato dopo la lunga sosta forzata. Per chi avesse dubbi su quanto potrà incidere la lunga assenza, conviene pensare alle bordate che ha saputo tirare Carlo Alcaraz agli US Open dopo quattro mesi di stop per il problema al polso. Impressionante la violenza del dritto, epica la battaglia con Shelton in un quarto di finale in cui lo spagnolo ha perso solo al quinto set dopo circa quattro ore e mezza di una partita che è parsa più un match di boxe che di tennis. Dunque se Sinner non avrà più fastidio o dolore al ginocchio potrà essere in grado di offrire il suo tennis da numero uno al mondo. Al proposito, va ricordato che lunedì vivrà la sua ottantanovesima settimana in vetta alla classifica Atp. Diversa la situazione di un’altra classifica, meno importante, ovvero la Race, la graduatoria che tiene conto solo dei punti ottenuti nell’anno solare e che promuove i primi otto alle Atp Finals di Torino, (dal 15 al 22 novembre). In questo specifico perimetro Zverev appaierebbe Sinner al primo posto vincendo il match con Khachanov mentre invece riuscirebbe a superarlo conquistando il torneo. Ma si tratta più che altro di dati statistici che lasciano il tempo che trovano. La classifica vera è quella della Atp e, per non abdicare, Re Jannik deve fare due cose: tornare a giocare e vincere.