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US Open, la finale sarà Zverev-Shelton: lo statunitense a caccia dell'impresa

Ben cerca il suo primo slam, ma ha sempre perso contro il tedesco nei 5 precedenti. Gli USA sognano un trionfo che manca da 23 anni
2 min
Us OpenZverevShelton
US Open, la finale sarà Zverev-Shelton: lo statunitense a caccia dell'impresa© EPA

Sarà tra Alexander Zverev e Ben Shelton la finale maschile degli US Open, ultima prova del Grande Slam. Nella prima semifinale il tedesco, numero 1 del seeding, ha sconfitto in tre set il russo Karen Khachanov per 6-3, 7-6, 7-6 in poco meno di tre ore di gioco. Zverev, alla seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem, è alla terza finale Major della stagione, dopo il trionfo al Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon contro Jannik Sinner. Qualche rimpianto per Khachanov, che nel tie-break del secondo set era avanti 5-3, e nel terzo addirittura 6-4 con doppio set point di cui uno sul proprio servizio, ma è stato rimontato entrambe le volte.

Stati Uniti a secco dal 2003

Nella seconda semifinale Shelton ha domato Frances Tiafoe vincendo in rimonta il derby statunitense in quattro set. 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 i parziali in favore del 23enne di Atlanta, che nei quarti aveva eliminato Carlos Alcaraz al tie-break del quinto set dopo una maratona di oltre 4 ore terminata alle 3 di notte inoltrate. Anche Tiafoe era reduce dal successo al tie-break decisivo con Alex Michelsen, il quale era avanti di due set. La finale tra Zverev e Shelton è in programma domenica 13 settembre alle 20 ora italiana. Il tedesco ha più esperienza, ha vinto il suo primo slam a Parigi, è arrivato all'ultimo atto agevolmente e ha prevalso in tutti i 5 confronti diretti con il suo avversario, perdendo un solo set. Sull'onda dell'entusiasmo, Shelton dal canto suo può contare sul supporto del pubblico di casa. L'ultimo statunitense a vincere lo US Open è stato Andy Roddick nel 2003.

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