Sinner e quella prima partita surreale: “Ma tu hai vinto”. La sua reazione fu tutta da vedere

Forse dovremmo ringraziarlo: in fondo, è stato il primo a mettere una racchetta in mano a Jannik Sinner. Andreas Schonegger ce lo racconta con gli occhi di chi quel bambino lo ha visto crescere, prima ancora che diventasse un campione: quello che, dopo la sua prima vittoria, non aveva nemmeno capito di aver vinto; quello che, quando perdeva, non piangeva, ma voleva subito tornare a giocare. Oggi Jannik è il numero uno del mondo, ma la sua vittoria più bella è quella che, allo stesso tempo, lo rende speciale: aver conquistato il vertice del tennis mondiale senza smettere di essere quel bambino che, a quattro anni, non voleva uscire dal campo. Maestro di sci e di tennis, lo ha visto sbocciare sulla neve.
Vinse il 1° match senza capirlo: non conosceva il punteggio. Poi si mise a saltare!
Qual è il suo primo ricordo di Jannik Sinner? «L'ho conosciuto a tre anni e mezzo, quando ha iniziato a sciare con me. Era un ragazzino molto vivace. I primi anni, forse, i genitori non hanno dormito tanto (ride, ndr)».
Quando ha iniziato a giocare a tennis, che cosa aveva in più rispetto agli altri bambini? «La mentalità. Per lui finire di giocare non era un'opzione: voleva sempre continuare. Andava in campo per vincere. Quando perdeva era triste, ma non piangeva mai: voleva subito fare meglio. Penso, però, che una cosa del genere vada anche allenata. Oggi tutti hanno il mental coach, ma se non sei portato, se non hai quel pizzico in più, non è sufficiente».
Vinse la sua prima partita, ma non sapeva di aver vinto. Ci racconta quell'aneddoto? «Giocava su un campo piccolo, si divertiva e alla fine gli ho detto: “Adesso devi dare la mano al tuo avversario”. Io facevo anche da arbitro. Lui mi ha detto di no, allora gli ho spiegato: “Ma tu hai vinto”. Non aveva ancora capito di aver vinto la partita. Poi ha iniziato a saltare e gli ha dato la mano. Era il suo primo "torneino" Under 8».
"È rimasto perbene come allora"
E fuori dal campo com'era? «Educato, ma anche molto vivace e con tanta voglia di divertirsi. Ed è rimasto così. Quando lo vediamo ancora oggi, ritrovo la persona che ho conosciuto a quattro anni».
Sci, calcio e tennis. Riusciva bene in tutti gli sport: qual era il segreto? «Aveva grinta e testa. Anche giocando a calcio, già da piccolo, continuava ad allenarsi: andava da solo a tirare il pallone in porta. Penso che la sua forza sia proprio quella di non fermarsi mai, di voler sempre migliorare e andare avanti. Se uno è sportivo, in tutti gli sport riesce ad arrivare più velocemente a certi livelli».
Quando a 13 anni ha lasciato l'Alto Adige per dedicarsi completamente al tennis, ha capito che stava iniziando qualcosa di speciale? «Per i genitori quel distacco fu più difficile. La mamma all'inizio non era molto contenta di farlo partire, ma Jannik aveva deciso. Per me era una cosa molto bella, una grande soddisfazione. Quando arrivò in quel centro (Piatti Academy, Bordighera, ndr) abbiamo iniziato a capire che poteva diventare qualcosa di veramente serio. Alla fine è andata bene».
"I suoi genitori un esempio. Ogni tanto viene qui"
Quanto è stata importante la famiglia nel percorso di Jannik? «Hanspeter e Siglinde sono due persone con i piedi per terra. Una famiglia speciale che hanno dato a Jannik un grande esempio. Lui stesso lo sottolinea sempre. Non lo hanno mai costretto a fare qualcosa: decideva lui che cosa voleva fare e loro lo sostenevano».
Dal punto di vista umano cosa rende Sinner speciale? «Tanti, quando vincono la prima partita o il primo torneo, si montano la testa. Lui, invece, è sempre rimasto con i piedi per terra. L'ultima volta è venuto sul campo dove si allenavano i bambini con me e ha spiegato loro come si fa la battuta. Penso che per un numero uno del mondo non sia una cosa normale».
E i bambini come hanno reagito? «Nessuno se lo aspettava, neanche noi. Ci ha fatto una sorpresa».
Se potesse tornare indietro cosa direbbe a quel bambino di quattro anni che non voleva smettere di giocare? «Lo lascerei giocare. Penso che per i giovani non ci sia niente di meglio dello sport, soprattutto oggi, con tablet, telefonini e computer. Vedere bambini di otto o nove anni che vengono da soli, prenotano un campo e giocano è una cosa meravigliosa. Non bisogna fermarli».
Italiano quando vince, altoatesino quando perde: quanto opportunismo c'è nell'atteggiamento di chi oggi rivendica l'italianità di Sinner? «Questa è una cosa che non riesco a capire, perché noi qui ci sentiamo italiani e siamo italiani. Io, per come sono fatto, non vorrei mai essere austriaco. Anche se parlo tedesco, quella lingua non deve decidere chi siamo. Quelle critiche erano inutili, anche perché certe decisioni non sono state prese da Jannik per una sua volontà di non giocare per l’Italia».
Considerando i recenti problemi fisici e la rinuncia agli US Open, pensa che il fisico possa diventare il principale avversario di Sinner? «La priorità deve essere sempre la salute. Se serve, è giusto rinunciare anche a due o tre tornei. Come accetti le vittorie, accetti anche queste cose».
Potremmo rivederlo in campo a Pechino, ma prima vi siete dati appuntamento per la vostra "solita" pizza? «Vediamo (ride, ndr). Adesso dipende tutto da come va avanti con il ginocchio. Se prima di partire per la Cina starà meglio, magari farà ancora un salto qui».
Forse dovremmo ringraziarlo: in fondo, è stato il primo a mettere una racchetta in mano a Jannik Sinner. Andreas Schonegger ce lo racconta con gli occhi di chi quel bambino lo ha visto crescere, prima ancora che diventasse un campione: quello che, dopo la sua prima vittoria, non aveva nemmeno capito di aver vinto; quello che, quando perdeva, non piangeva, ma voleva subito tornare a giocare. Oggi Jannik è il numero uno del mondo, ma la sua vittoria più bella è quella che, allo stesso tempo, lo rende speciale: aver conquistato il vertice del tennis mondiale senza smettere di essere quel bambino che, a quattro anni, non voleva uscire dal campo. Maestro di sci e di tennis, lo ha visto sbocciare sulla neve.
Vinse il 1° match senza capirlo: non conosceva il punteggio. Poi si mise a saltare!
Qual è il suo primo ricordo di Jannik Sinner? «L'ho conosciuto a tre anni e mezzo, quando ha iniziato a sciare con me. Era un ragazzino molto vivace. I primi anni, forse, i genitori non hanno dormito tanto (ride, ndr)».
Quando ha iniziato a giocare a tennis, che cosa aveva in più rispetto agli altri bambini? «La mentalità. Per lui finire di giocare non era un'opzione: voleva sempre continuare. Andava in campo per vincere. Quando perdeva era triste, ma non piangeva mai: voleva subito fare meglio. Penso, però, che una cosa del genere vada anche allenata. Oggi tutti hanno il mental coach, ma se non sei portato, se non hai quel pizzico in più, non è sufficiente».
Vinse la sua prima partita, ma non sapeva di aver vinto. Ci racconta quell'aneddoto? «Giocava su un campo piccolo, si divertiva e alla fine gli ho detto: “Adesso devi dare la mano al tuo avversario”. Io facevo anche da arbitro. Lui mi ha detto di no, allora gli ho spiegato: “Ma tu hai vinto”. Non aveva ancora capito di aver vinto la partita. Poi ha iniziato a saltare e gli ha dato la mano. Era il suo primo "torneino" Under 8».