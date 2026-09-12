Sinner e quella prima partita surreale: “Ma tu hai vinto”. La sua reazione fu tutta da vedere

Forse dovremmo ringraziarlo: in fondo, è stato il primo a mettere una racchetta in mano a Jannik Sinner . Andreas Schonegger ce lo racconta con gli occhi di chi quel bambino lo ha visto crescere, prima ancora che diventasse un campione: quello che, dopo la sua prima vittoria, non aveva nemmeno capito di aver vinto; quello che, quando perdeva, non piangeva, ma voleva subito tornare a giocare. Oggi Jannik è il numero uno del mondo, ma la sua vittoria più bella è quella che, allo stesso tempo, lo rende speciale: aver conquistato il vertice del tennis mondiale senza smettere di essere quel bambino che, a quattro anni, non voleva uscire dal campo. Maestro di sci e di tennis, lo ha visto sbocciare sulla neve.

Vinse il 1° match senza capirlo: non conosceva il punteggio. Poi si mise a saltare!

Qual è il suo primo ricordo di Jannik Sinner? «L'ho conosciuto a tre anni e mezzo, quando ha iniziato a sciare con me. Era un ragazzino molto vivace. I primi anni, forse, i genitori non hanno dormito tanto (ride, ndr)».

Quando ha iniziato a giocare a tennis, che cosa aveva in più rispetto agli altri bambini? «La mentalità. Per lui finire di giocare non era un'opzione: voleva sempre continuare. Andava in campo per vincere. Quando perdeva era triste, ma non piangeva mai: voleva subito fare meglio. Penso, però, che una cosa del genere vada anche allenata. Oggi tutti hanno il mental coach, ma se non sei portato, se non hai quel pizzico in più, non è sufficiente».

Vinse la sua prima partita, ma non sapeva di aver vinto. Ci racconta quell'aneddoto? «Giocava su un campo piccolo, si divertiva e alla fine gli ho detto: “Adesso devi dare la mano al tuo avversario”. Io facevo anche da arbitro. Lui mi ha detto di no, allora gli ho spiegato: “Ma tu hai vinto”. Non aveva ancora capito di aver vinto la partita. Poi ha iniziato a saltare e gli ha dato la mano. Era il suo primo "torneino" Under 8».