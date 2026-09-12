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Sabalenka-Rybakina: la sfida delle due n.1

La vetta passa da Aryna a Elena: ma alle 22 è finalissima
Gianluca Strocchi
1 min
SabalenkaRybakinaUs Open
Sabalenka-Rybakina: la sfida delle due n.1© APS

Non potrà tifare nessuna delle sue beniamine a stelle e strisce il pubblico dell'Arthur Ashe Stadium, ma può consolarsi con la sfida tra le due tenniste più forti del momento. A contendersi il titolo femminile degli US Open stasera (alle ore 22 italiane, diretta tv SuperTennis e Sky Sport) sono Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, le n.1 e 2 del mondo, e lo saranno anche, sebbene a parti invertite, da lunedì, quando la 27enne nata a Mosca divente

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