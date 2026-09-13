Zverev punta Shelton e Sinner: "Lo stadio contro mi piace..."

Quel servizio a 158 miglia orarie, scagliato sul 2-1 del primo set contro Tiafoe , sarebbe stato un bel colpo per Ben Shelton. E non sarebbe mancato qualche naturale contraccolpo per Sascha Zverev , l’altro finalista di uno Slam che gli americani già vedono loro, i tedeschi non capiscono il perché, e il resto del mondo si chiede se una finale così possa cambiare direzione a questa stagione. Non un ace, badate bene. Malgrado 158 miglia vadano tradotte in 254,26 chilometri orari, Shelton si è visto tornare indietro la palla e ha potuto chiudere il punto solo con il successivo dritto. Troppa grazia… La velocità segnalata sarebbe valsa il record per gli Slam e per tutto il circuito Atp , visto che i 263,4 km/h raggiunti da Sam Groth nel 2012, un australiano in possesso di un servizio da colubrina, è stato ottenuto in un Challenger e pertanto privo di ufficialità, e lo stesso il servizio da 257 orari del francese Albano Olivetti, segnalato a margine di un torneo Futures. Di fatto, l’exploit di Shelton avrebbe battuto i 253 orari centrati da John Isner in Davis, i 251 di Karlovic, i 249 di Roddick, Raonic e Janowitz, e i 246 di Tanner con la racchetta di legno. Ma quel record non era vero, il radar non si sa bene che cosa abbia seguito in quel momento, se il potentissimo starnuto di uno spettatore della prima fila, o una fregata di passaggio a volo radente sull’Arthur Ashe.

La finale migliore?

E dalla fregata alla fregatura sono passati meno di dieci secondi, il tempo per rifare i calcoli, scusarsi degli sbalzi umorali del radar, e fissare la velocità dello sparo di Shelton sulle 144 miglia, che è sempre un bel servizio (231 orari), ma nelle consuetudini dell’americano. Da sempre, le storie dei cannon ball sono tra le più lette del tennis statistico, perché parlano di straordinari colpitori e servizi a velocità da F1. Ma se l’ho trascinata per un po’ (me ne scuso) è stato perché la vicenda del falso record di Shelton pone una domanda di fondo applicabile a tutto l’ultimo Slam della stagione. Quanto c’è di vero in questi US Open? Sono convinto che la finale sia la migliore possibile, la più vera e anche la più utile per il tennis in questo momento. Può avviare Zverev a un finale di carriera ben più celebrato di quanto fosse possibile immaginare, e Shelton a un ruolo di primo avversario di Sinner e Alcaraz. Ma non mi va di dimenticare che il tedesco è giunto di nuovo in finale (tre volte su quattro) senza incontrare nemmeno un Top 20, e Shelton abbia battuto Alcaraz in una versione ridotta rispetto a quelle cui ha abituato, utile per sostenere l’impegno con tutto il resto della concorrenza, più a disagio a trovare colpi ed energie contro i più forti. Ma era la versione di Alcaraz che i più si aspettavano, dopo 4 mesi trascorsi in officina. In più mancava Sinner, che sta accelerando la preparazione per ritrovare la forma in vista di Pechino (un 500 vinto l’anno scorso) che prenderà il via a fine mese.

Le parole di Shelton

E Sinner è il Numero Uno che batte Zverev da dieci confronti consecutivi, e Shelton da nove. Comunque vada, il dato finale di questi US Open dovrà sottoporsi a nuovi controlli e verifiche. Arriveranno presto… «Mi sento pronto per provare a battere Zverev», dice Shelton, convinto che una dichiarazione così possa rafforzare la considerazione che il pubblico gli sta mostrando. «Non avrò paura, terrò a bada la tensione, ci sono riuscito sia nel finale del match con Alcaraz, quando mi sentivo al settimo cielo, sia nella semifinale con Tiafoe, dove sono stato più sicuro e concentrato del mio gioco». Gli ha lasciato il primo set, buttato su un turno di servizio giocato senza troppa partecipazione, poi Ben è entrato nella parte, e Tiafoe (Foe, lo chiama Shelton) non ha trovato né l’equilibrio né la continuità che sarebbero serviti. Ha fatto più punti a rete di Shelton, ma è l’unico dato favorevole delle statistiche finali del confronto. «Sono un tennista diverso da prima, più tranquillo e sicuro», ha continuato Ben. «Il vantaggio di Zverev (5-0, nda) non mi preoccupa. Non avevo mai battuto né Tsitsipas né Alcaraz, ma in questo torneo ci sono riuscito».

Zverev: "Ho innestato le marce giuste"

Più misurato Zverev, uscito vincitore su Khachanov, «per aver giocato bene i tre punti che gli servivano», ha sottolineato il russo convinto di aver giocato una semifinale alla pari. Persa però in tre set… «Avrò lo stadio contro, nella finale», ha argomentato un Sascha decisamente disteso, «ma certe atmosfere non mi dispiacciono. Sarà una finale interessante, e per me una grande occasione. È un torneo che ho cominciato faticando, ma poi ho innestato le marce giuste». Sono servite per raggiungere (con 7950 punti) Sinner in testa alla Race mentre Shelton ha superato Alcaraz al terzo posto.