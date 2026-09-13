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Zverev trionfa agli Us Open: 2° slam dopo il Roland Garros! Shelton lotta ma si arrende al quarto set

Sascha vince sul cemento di Flushing Meadows e riscatta la sconfitta subita in finale nel 2020 contro Thiem
2 min
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Zverev trionfa agli Us Open: 2° slam dopo il Roland Garros! Shelton lotta ma si arrende al quarto set © APS

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Alexander Zverev vince lo Us Open 2026. Il tedesco, testa di serie numero uno, doma Ben Shelton in finale e vince il secondo Slam della carriera, dopo il successo all'ultimo Roland Garros battendo Flavio Cobolli. È di 6-3 7-6(2) 5-7 6-2, in tre ore e 33 minuti di gioco, il punteggio in favore del 29enne di Amburgo, che diventa il quarto tennista tedesco di sempre a trionfare a Fluishing Meadows: prima di lui ci erano riusciti Boris Becker (1989) e - al femminile - Steffi Graf (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) e Angelique Kerber (2016).

 

 

Shelton ko ma vola in classifica

Grande cammino a New York per Shelton, che però non riesce a riportare in America un titolo Major che manca da 23 anni (Roddick Us Open 2003). Da lunedì sarà comunque il nuovo numero 4 della classifica Atp, facendo così un balzo in avanti di ben cinque posizioni. Zverev vince il suo primo Us Open della carriera e riscatta la sconfitta in finale nel 2020 contro Dominic Thiem.

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