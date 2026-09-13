Zverev trionfa agli Us Open: 2° slam dopo il Roland Garros! Shelton lotta ma si arrende al quarto set

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Alexander Zverev vince lo Us Open 2026. Il tedesco, testa di serie numero uno, doma Ben Shelton in finale e vince il secondo Slam della carriera, dopo il successo all'ultimo Roland Garros battendo Flavio Cobolli. È di 6-3 7-6(2) 5-7 6-2, in tre ore e 33 minuti di gioco, il punteggio in favore del 29enne di Amburgo, che diventa il quarto tennista tedesco di sempre a trionfare a Fluishing Meadows: prima di lui ci erano riusciti Boris Becker (1989) e - al femminile - Steffi Graf (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) e Angelique Kerber (2016).