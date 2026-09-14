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Rybakina, dolce risveglio: "US Open e n. 1: bellissimo"

La kazaka il giorno dopo aver battuto Sabalenka in finale al terzo set: "Che torneo stressante! Potevo superare Aryna in cima al mondo ed ero reduce da un infortunio..."
Gianluca Strocchi
1 min
RybakinaSabalenkaUs Open
Rybakina, dolce risveglio: "US Open e n. 1: bellissimo"© APS

New York è davvero il “Centro dell’Universo” (uno dei vari soprannomi della metropoli americana) per Elena Rybakina. La kazaka ha chiuso in bellezza due settimane da favola, conquistando per la prima volta gli 

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