"È molto semplice, Sinner ancora il numero 1 se...", Zverev si prende gli US Open e spaventa Jannik

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Alexander Zverev ci ha preso gusto e dopo la vittoria del primo Slam al Roland Garros di Parigi conquista anche lo US Open imponendosi in finale sul cemento di Flushing Meadows contro il padrone di casa Ben Shelton in quattro set . Un 2026 da sogno per Sascha che si prende così la rivincita dopo la beffa subita nel 2020 nell'ultimo atto a New York contro Dominic Thiem. "È una sensazione incredibile - commenta il tedesco - soprattutto pensando alla delusione che avevo vissuto qui nel 2020. Riuscire finalmente a sollevare questo trofeo è qualcosa di fantastico. Credo che le cicatrici della finale del 2020 siano in qualche modo scomparse dopo la mia vittoria a Parigi. L'avevo detto anche a Wimbledon: nonostante avessi perso quella finale, mi ero goduto la partita, mi ero goduto il fatto di essere in una finale Slam, di giocare sul Centre Court, davanti a un pubblico fantastico e in un'atmosfera speciale. Mi era piaciuto vivere tutto questo. Prima di vincere a Parigi, invece, sentivo continuamente una grande pressione, perché c'era sempre quella domanda: riuscirò mai a vincerne uno? Adesso provo soprattutto gioia quando posso giocare finali di questo tipo".

Zverev vince gli US Open ma se ne accorge solo dopo

Eppure, proprio sul punto decisivo, Zverev non si è immediatamente reso conto di aver appena conquistato il torneo. Completamente concentrato sulla partita e ancora immerso nella trance agonistica, ha inizialmente pensato che ci fosse ancora un punto da giocare. È stato il boato dell'Arthur Ashe Stadium, insieme alla reazione del suo angolo e all'annuncio del giudice di sedia, a fargli capire che la partita era finita. Solo qualche secondo più tardi Zverev ha alzato le braccia e iniziato a festeggiare. "Pensavo che il punteggio fosse 5-1 - spiega -. Sapevo di avergli strappato il servizio due volte, ma ero convinto che fossimo sul 5-1 invece che sul 6-2. In un certo senso questo mi ha aiutato, perché non sono diventato nervoso pensando di dover servire per chiudere la partita. Semplicemente devo aver perso il conto del punteggio. In quel momento ero completamente 'in the zone'. Non sentivo assolutamente il rumore, ero dentro una specie di tunnel nel quale non percepivo niente. E naturalmente, quando il pubblico è così rumoroso, è impossibile sentire l'arbitro, quindi non ho nemmeno sentito quando ha annunciato game, set e match. Alla fine credo semplicemente di essermi dimenticato il punteggio. Non c'è molto altro da dire".

Zverev commenta la vittoria in finale contro Shelton agli US Open

Il match contro Shelton ha vissuto situazioni diverse e alla fine del terzo set pareva potersi riaprire. "Contro Shelton - continua Zverev - non è una questione di velocità di palla. Mi concentro soprattutto sull'altezza e sulla profondità. Credo che quando giochi veloce ma piatto lui riesca a gestire molto meglio il rovescio rispetto a quando gli giochi una palla più alta. È capace di generare tantissima potenza e può farlo soprattutto dalla parte del diritto. Quando gira intorno alla palla per colpire di diritto, la velocità del tuo colpo può aiutarlo, ma allo stesso tempo giocargli lentamente sul diritto non è affatto una buona idea. Credo che giocare più alto e più profondo permetta di ottenere risultati migliori".

Zverev sicuro: "Sinner ancora il numero 1"

Un 2026 da urlo per il classe '97 che, però, vola basso: "Credo di essere sicuramente fra i giocatori che lavorano di più nel circuito. L'ho già detto in passato: non penso di essere il più talentuoso, non credo di avere quel talento naturale che hanno altri giocatori. Gran parte del mio tennis nasce dal duro lavoro, dalle tantissime ore trascorse sul campo, in palestra e sulla pista di atletica. È così che sono diventato il giocatore che sono". Oggi Zverev è numero 2 del ranking ATP ma è già numero 1 della Race, avendo scavalcato Jannik Sinner. "Se sono il miglior giocatore del mondo in questo momento? Bisogna prendere in considerazione tutto. Con Jannik Sinner infortunato e Carlos Alcaraz appena rientrato dopo quattro mesi di stop, in questo preciso momento probabilmente sì. Se invece fossero entrambi sani e al massimo del loro livello, forse no. Quattro o cinque mesi fa, quando loro stavano bene, ero io a non stare bene e perdevo continuamente contro Jannik. Quindi, se tutti sono in salute, credo che Jannik sia ancora davanti. È così semplice".

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