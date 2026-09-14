"Sinner giocherà". Il torneo annuncia il ritorno in campo del numero 1: ecco dove e quando

Jannik Sinner torna in campo. Quando non è ancora possibile saperlo con certezza, considerate le ultime riserve da sciogliere prima della possibile partecipazione al 500 Pechino, al via il 30 settembre con finale in programma il 6 ottobre. Tuttavia, da Vienna annunciano nel mentre che il numero 1 al mondo risponderà all'appello per difendere i punti conquistati in finale contro Alexander Zverev (3–6, 6–3, 7–5), che a sua volta ha dimostrato di essere un vero numero 3 (non evidentemente in graduatoria dove vanta ora il secondo posto con 9690 punti) con i trionfi al Roland Garros e Us Open, orfani oltre che del campione azzurro anche del 7 volte Slam Carlos Alcaraz. Pechino o Vienna, Sinner (che in Austria vanta già il trionfo del 2023) tornerà comunque a difendere il comando della classifica dopo essere stato costretto ai box dall'infortunio al ginocchio (curato dagli esperti del J Medical) che è costato fra gli altri anche la corsa all'ulimo Major stagionale. L'ultimo match disputato dall'altoatesino rimanda dunque alla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso. Così l'organizzazione del 500 austriaco, che annuncia inoltre l'iscrizione dell'altro top ten azzurro Flavio Cobolli nonché di Lorenzo Musetti: "Jannik Sinner giocherà all’Erste Bank Open 2026! Dal 24 ottobre al 1° novembre, il numero 1 del mondo cercherà di ripetere il trionfo dello scorso anno alla Wiener Stadthalle e di puntare alla 'tripletta' nelle sue ultime tre partecipazioni a Vienna. L’italiano guida un tabellone di livello mondiale con numerosi giocatori tra i primi 10 e i primi 20 della classifica. Sinner e Zverev potrebbero incontrarsi di nuovo nel 2026. Zverev, campione a Vienna nel 2021, è nella lista degli iscritti insieme a Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e al beniamino del pubblico Frances Tiafoe. A loro si aggiungono, tra gli altri, Learner Tien, Jakub Mensik, Brandon Nakashima, Tommy Paul e Lorenzo Musetti".