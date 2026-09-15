Grande Mela avvelenata: Djokovic, Sabalenka e gli italiani a terra

Lei è come il vento, lui un po’ meno, ma entrambi “spengono i fuochi piccoli e accendono quelli grandi” (con tanti ringraziamenti a Enrica Bonaccorti per le belle parole). Quando c’è, vige il “tanto chi vuoi che vinca?” , e se perde, o si ritira, apriti cielo. Ma quando non c’è, vanno tutti in sofferenza, anzi “tutt’e ccose” : tornei, avversari, teste di serie, incroci più o meno pericolosi, e anche le classifiche. Niente sembra avere più senso alcuno. Più di Alcaraz, quando vince ed è – meritatamente – numero uno, Sinner fa da punto di riferimento per questi anni del tennis . Domanda, quant’è forte Zverev ? Ma chi, quello che da dieci incontri perde contro Sinner? Risposta definitiva… È forte il vincitore degli US Open, molto forte, è cresciuto, ha migliorato non i colpi ma la presenza, quella in campo e nei confronti di se stesso. Ma finché il gap con Jannik non sarà colmato, resterà un vincitore minore. Per quanto alto, bello e forte…

La regina di Sabalenka 6.5

Quasi dispiace darle così poco. In realtà è un voto composito… Sette e mezzo ai brillocchi che si appende per ogni dove, orecchie, capelli e collo, da autentica ex regina del tennis, cinque per come ha giocato la finale, mostrando di avere ancora i colpi per sbaragliare chiunque, ma gettandoli per presunzione, sbadataggine o negligenza nell’indifferenziata. Poi ha spaccato tutto, non ha salutato nessuno, s’è trascinata fuori dallo stadio quasi le avessero fatto un torto. D’accordo s’è trovata un super riccone che la fa stare bene e la ricopre di gioielli come fossero panna su un maritozzo, ma da quando ha intrapreso questa liaison non vince più nulla. Se sta bene, non se la prenda. Può tranquillamente decidere di lasciare il tennis o di viverlo ai margini, giusto per tenersi in forma. Se non sta bene, cerchi di capire che cosa è successo nella sua testa. Ma temo possa scoprire che la racchetta ridotta in frantumi, non c’entri affatto con la nuova sconfitta.

Da zero a Zverev 9

Uomo Slam dell’anno… Semifinale, vittoria, finale, vittoria. In grande spolvero dopo tanti anni di attesa, azzerato da mille angosce. Una stagione che ha meritato per il solo fatto di averla a lungo inseguita. Bravo anche nei gesti e nelle parole... Ha salutato con affetto il team di Shelton, ha avuto parole carine nei confronti di Ben, e in conferenza stampa ha ammesso che forse in quel preciso istante poteva considerarsi il tennista più forte del mondo, «ma non so se sarà ancora così, quando Alcaraz si sarà rimesso a posto e Sinner sarà di nuovo fra noi. La mia impressione è che loro restino più avanti di me». Finale giocata con grande concentrazione, al punto da non aver capito di averla vinta. Ma sin dai primi colpi, si è intuito che sarebbe stata sua.

Ben… Mica tanto però! 7

Non condivido l’entusiasmo per Shelton. O meglio, non lo condivido del tutto. È forte, non sono certo qui a metterlo in dubbio. A tratti appare irresistibile. Ma quei momenti coincidono con gli strappi euforici che dà al suo tennis, quando lo porta a viaggiare sopra le righe. Se gioca normale, non è lo stesso. E Zverev, che lo sa, gli ha rimesso colpi calmi e lunghi per tutto il match, convinto che l’americano avrebbe commesso qualche avventatezza. Certo non si può giocare un torneo, una stagione, una vita sempre sopra le righe, per dare sfogo all’istinto e alle doti fisiche. Ben deve trovare il giusto mezzo. Da solo, o con i consigli del Babbo Ridens… Restano la prima finale Slam della sua carriera e la vittoria su un Alcaraz in formato minore. Non è poco, comunque.

Alcaraz Alcatrazng

È ancora imprigionato, preferisco non giudicarlo. Ha offerto ottimi spunti, non ha (e non poteva avere) la preparazione per un match di cinque set. Shelton lo ha trascinato oltre la soglia… Bravo lui. Ma dopo quattro mesi di stop, dargli un’insufficienza non sarebbe stato corretto.

Djo non è onnipotente 5

Chissà quando riuscirà a dire basta… Si trascina, invia segnali inequivocabili. È bene che si fermi e si metta nelle mani di un medico. Negli ultimi tre tornei è stato male, ha vomitato in campo. Così, non va... Se sta male si fermi, se poi sarà difficile tornare a giocare dica basta. Perdere da Navone vomitando l’anima non fa bene a lui, a ciò che rappresenta e a chi lo guarda. Ma siccome è Djokovic, non mi va di scendere sotto il cinque.

Non sempre è azzurro 5

Nessuno nei quarti del maschile dopo 11 Slam consecutivi. Ma non è grave, succede. Gli US Open sono un torneo cattivo, zeppo di spostamenti, di rumore, e anche di attrattive. Mi aspettavo però uno scatto d’orgoglio, che non è alterigia, ma fierezza. Non è andata così. Solo Darderi (lui 6,5) agli ottavi. Bene i tre qualificati (6,5 anche a loro). Gli altri sotto traccia, a cominciare da Cobolli (3° turno, battuto da Blockx, 7, una delle sorprese del torneo), che aveva un bel pertugio nel quale lanciarsi per i suoi raid battaglieri. Non è andata meglio con le ragazze. Paolini non ancora ai suoi livelli. Ci sta provando, però.

Elena Rybakina 8,5

Difficile dire se sia un antipersonaggio o al contrario una star di enorme spessore, che non voglia farlo trasparire. Parla poco, dice anche meno, non sorride quasi mai, però ha un’anima di fil di ferro. Il coach la insulta, dicono. La Wta l’ha sospeso. Lei l’ha difeso, e appena Stefano Vukov (croato di origini italiane) è rientrato nel circuito se l’è ripreso. Ama sentirsi prigioniera? Chissà… Serve bene, la palla viaggia veloce senza che lei faccia gesti spropositati. L’anti-Sabalenka, a cominciare dai gioielli. Però è alla terza vittoria Slam (la seconda dell’anno, dopo Melbourne, più Wimbledon nel 2022) e da ieri è la numero uno.

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