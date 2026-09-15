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Sinner torna in campo con un 15enne allievo dell'ex coach: Zverev preme, rientro ufficiale a Pechino

Il fuoriclasse altoatesino ha ripreso confidenza con la racchetta in allenamento a Monte-Carlo con il giovane Jathiere, seguito da Piatti: il tedesco, intanto, si avvicina alla prima posizione del ranking...
3 min

Alexander Zverev ha capitalizzato al massimo gli acciacchi fisici e le prolungate assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, portando a casa nel 2026 due tornei del Grande Slam - Roland Garros e US Open -, vette che aveva spesso sfiorato, ma mai toccato prima, in 15 anni di carriera. Il tedesco (finalista anche a Wimbledon, battuto proprio da Sinner) si è così pericolosamente avvicinato al numero 1 nella classifica Atp, dal quale ora lo separano 1.810 punti. Non é tranquillo nemmeno Alcaraz, scivolato al terzo posto ed insidiato da Ben Shelton (in ritardo di 880 punti), che gli ha rovinato il ritorno in campo eliminandolo nei quarti a Flushing Meadows, prima di essere a sua volta sconfitto da Zverev.

Il rientro a Pechino

Per Sinner però è finalmente giunta l'ora di ripartire. Il rientro é previsto al China Open (Pechino, 30 settembre-6 ottobre), dove é possibile l'incrocio con Zverev. Fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia, è tornato ad allenarsi a Monte-Carlo, condividendo il campo con lo junior francese Hugo Jathiere, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'altoatesino, Riccardo Piatti. L'Atp 500 di Vienna (24 ottobre-1 novembre) ha già comunicato la presenza dell'azzurro tra gli iscritti al tabellone del torneo. Un segnale positivo dopo settimane di cure e le ripetute visite al J Medical di Torino, con l'obiettivo di evitare l'operazione.

La corsa al numero uno

La stagione asiatica segna l'inizio di una fase delicata della stagione per la corsa a chi chiuderà l'anno in vetta. Sinner è iscritto anche al Masters 1000 di Shanghai (7-18 ottobre), dove Zverev avrà l'occasione di superarlo. Sasha è già numero 1 nella Race, la classifica basata sui migliori risultati del 2026, con 700 punti di vantaggio su Jannik. Fino alla fine dell'anno Sinner dovrà mettere in conto la perdita di 3.550 punti, frutto delle vittorie alle Nitto ATP Finals (1.500 punti), al Masters 1000 di Parigi (1.000), agli ATP 500 di Pechino (500 punti) e Vienna (altri 500) e del secondo turno a Shanghai (50). Quindi, se dovesse confermare il calendario dello scorso anno, avrà l'occasione di aggiungere punti ai suoi attuali 11.500 solo a Shanghai. Nello stesso periodo del 2025, Zverev ne ha ottenuti 1.080. Sinner ha in programma allenamenti quotidiani per tutta la settimana, in modo da verificare la tenuta del ginocchio in vista del ritorno e del tour de force finale per resistere all'attacco di Zverev e chiudere la stagione da numero 1.

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