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Napolitano cerca il bis da profeta in patria

Il biellese è il campione in carica e ha battuto lo spagnolo Pujolras facendo leva sulla sua esperienza
Roberto Bertellino
1 min
NapolitanochallengerPujolras
Napolitano cerca il bis da profeta in patria© ANSA

Sta entrando nel vivo sui campi di via Liguria del Tennis Lab Biella il Challenger di categoria 50 “Biella Collezioni”, che rinnova una lunga tradizione organizzativa della città piemontese, con a capo, nella veste di direttore del torneo, Cosimo Napolitano. Ieri il main draw di singolare, al termine di un programma a dir poco intenso iniziato alle 10, si è allineato agli ottavi di finale. Sono scesi in campo in particolare i migliori del lotto, iniziando dal

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