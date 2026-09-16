Napolitano cerca il bis da profeta in patria

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Sta entrando nel vivo sui campi di via Liguria del Tennis Lab Biella il Challenger di categoria 50 “Biella Collezioni”, che rinnova una lunga tradizione organizzativa della città piemontese, con a capo, nella veste di direttore del torneo, Cosimo Napolitano. Ieri il main draw di singolare, al termine di un programma a dir poco intenso iniziato alle 10, si è allineato agli ottavi di finale. Sono scesi in campo in particolare i migliori del lotto, iniziando dal
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