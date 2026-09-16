Musetti sul cambio allenatore: "Io con Canè per tornare in top 5? Vedremo"

"Mi fa veramente piacere, sono veramente orgoglioso di quello che ha detto nei miei riguardi". Così Lorenzo Musetti commenta le parole di Paolo Canè, l'ex tennista e oggi commentatore tv che si è detto disponibile ad allenarlo gratuitamente sposando come obiettivo il ritorno in top 5: l'azzurro oggi numero 24 Atp ha raggiunto il miglior traguardo in graduatoria con il 5º posto del 12 gennaio 2026. Impegnato a risollevarsi dagli infortuni e i malori che hanno sabotato la stagione, tra cui quello che gli ha impedito di scendere in campo al Roland Garro prima e Wimbledon poi - e il crollo allo Us Open contro il numero 110 Atp Dane Sweeny - Musetti punta ora a ritrovare la condizione in vista del 500 di Tokyo, al via il 30 settembre con finale il 6 ottobre. Queste le parole dell'ex numero 2 d'Italia, ospite dell'evento Kia Open Lab tenutosi mercoledì 16 settembre presso il Castello di Tolcinasco Golf Club di Milano: "Il fatto che si sia proposto così, proprio alla Paolo, è qualcosa che sicuramente mi fa molto piacere. Credo di stare bene con il mio team attuale. Deve ancora finire la stagione 2026, per la prossima vedremo se ci saranno cambi o meno, però al momento non c'è nessuna novità".