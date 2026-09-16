Djokovic non si ferma e dopo le lacrime agli Us Open torna in campo: ecco in quale torneo giocherà

Dopo undici anni di assenza Novak Djokovic tornerà a giocare il 'China Open', torneo dove in sei partecipazioni non è mai stato sconfitto. La leggenda serba non si ferma, almeno per ora. Dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli Us Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro, il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione a Pechino, un Atp 500 al via il 30 settembre prossimo, che in carriera ha già conquistato per ben cinque volte.

"Ricordi indelebili"

Sono felice di annunciare che dopo tanti anni tornerò a giocare a Pechino il China Open. Sono emozionato all'idea di tornare a giocare al National Tennis Center, uno degli stadi più belli nonché un luogo dove ho costruito incredibili ricordi e grandi successi nel corso della mia carriera. Ringrazio tutti i tifosi cinesi per il loro affetto e sostegno ricevuto in tutti questi anni", ha dichiarato Nole nel videomessaggio diffuso dal suo profilo social. Ad attendere Djokovic in tabellone ci sarà Jannik Sinner, atteso anch'egli dal rientro in campo dopo il secondo titolo consecutivo vinto a Wimbledon la scorsa estate, oltre ad altri top10 quali il fresco campione di Flushing Meadows Alexander Zverev, il russo Daniil Medvedev, il canadese Felix Auger-Aliassime e l'australiano Alex De Minaur.