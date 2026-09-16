Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz qualificato alle Atp Finals per il quinto anno consecutivo: si unisce a Sinner e Zverev

Lo spagnolo, tornato in campo negli Us Open dopo il lungo infortunio, sarà protagonista nel torneo dei maestri a Torino
2 min
AlcarazNitto Atp Finals

Dopo i risultati degli Us Open, Carlos Alcaraz ha ottenuto il pass per le Atp Finals 2026, in scena a fine stagione a Torino. Il tennista spagnolo, vincitore degli Australian Open, ha infatti la certezza di chiudere l'annata nella top 20 del ranking Atp, staccando il pass per il Masters in quanto vincitore di uno Slam nel 2026. Il tennista 23enne è tornato in campo negli ultimi Us Open dopo esser rimasto fuori oltre quattro mesi per un infortunio al polso.

 

 

Il bilancio alle Finals

Lo spagnolo si qualifica per il quinto anno consecutivo al "Master" e raggiunge i già qualificati Alexander Zverev e Jannik Sinner. Il tedesco, campione del Roland Garros e degli Us Open di quest'anno, e l'azzurro, vincitore a Wimbledon, sono già qualificati. Alcaraz ha un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte alle Nitto Atp Finals; nella scorsa stagione ha raggiunto per la prima volta la finale, perdendo poi contro Sinner. Le Finals 2026 si svolgeranno nuovamente all'Inalpi Arena di Torino e andranno in scena dal 15 al 22 novembre.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS