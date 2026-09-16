Alcaraz qualificato alle Atp Finals per il quinto anno consecutivo: si unisce a Sinner e Zverev

Dopo i risultati degli Us Open, Carlos Alcaraz ha ottenuto il pass per le Atp Finals 2026, in scena a fine stagione a Torino . Il tennista spagnolo, vincitore degli Australian Open, ha infatti la certezza di chiudere l'annata nella top 20 del ranking Atp, staccando il pass per il Masters in quanto vincitore di uno Slam nel 2026. Il tennista 23enne è tornato in campo negli ultimi Us Open dopo esser rimasto fuori oltre quattro mesi per un infortunio al polso.

Il bilancio alle Finals

Lo spagnolo si qualifica per il quinto anno consecutivo al "Master" e raggiunge i già qualificati Alexander Zverev e Jannik Sinner. Il tedesco, campione del Roland Garros e degli Us Open di quest'anno, e l'azzurro, vincitore a Wimbledon, sono già qualificati. Alcaraz ha un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte alle Nitto Atp Finals; nella scorsa stagione ha raggiunto per la prima volta la finale, perdendo poi contro Sinner. Le Finals 2026 si svolgeranno nuovamente all'Inalpi Arena di Torino e andranno in scena dal 15 al 22 novembre.