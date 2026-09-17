Sinner parte in pole per il numero 1 ma Zverev gioca l’X2: la volata finale

TORINO - Come l’amico Kimi Antonelli, Jannik Sinner scalda i motori dalla pole position. Ma il Gran Premio che assegnerà il trono del tennis mondiale, a fine stagione, sarà più tortuoso di quanto fosse lecito immaginare solo fino a pochi giorni fa. L’attuale leader del ranking Atp, prossimo nella giornata di lunedì a toccare la cifra tonda delle 90 settimane al comando della classifica, parte infatti da un cospicuo vantaggio: 11.500 punti contro i 9.690 dell’inseguitore Alexander Zverev , per gli amici Sascha, unico rivale nella corsa allo scettro che già fu del 25enne di Sesto nel 2024, mentre lo scorso anno finì nelle mani di Carlos Alcaraz . Un margine rassicurante? Tutt’altro , a ben guardare il sempre attuale “gioco” degli scarti. Tanto che al fresco vincitore degli Us Open sarà sufficiente, da qui alle Atp Finals di Torino, pareggiare i punti che accumulerà l’altoatesino. Proprio il successo sul cemento di Flushing Meadows , infatti, ha segnato il sorpasso del 29enne di Amburgo in vetta alla cosiddetta Race: 8.650 punti a 7.950, con un rotondo +700 in favore del teutonico.

La volata finale

Ma, quindi, chi è il favorito per cucirsi sulla polo la prestigiosa etichetta di numero uno al mondo nell’anno di grazia 2026? Difficile rispondere, in un momento in cui la componente fisica tende a fare il bello e il cattivo tempo tra i tennisti di grido. Il discorso, naturalmente, riguarda innanzitutto Sinner, ai box dalla finale vinta a Wimbledon per colpa del ginocchio destro e, salvo sgradite sorprese, di nuovo in campo da fine mese a Pechino. Il fardello che si porta dietro da un finale di 2025 ai limiti della perfezione, in ogni caso, è notevole: Jan ora dovrà difendere 3.550 punti (su 4.500 a disposizione!) rispetto agli “appena” 1.080 di Zverev. Da qui l’incertezza del capo su cui posare la corona. In un testa a testa che potrebbe farsi ancor più adrenalinico per via del continuo raffronto diretto tra i duellanti, che già dodici mesi fa seguirono lo stesso percorso (compreso il Six Kings Slam che assegna milioni, ma non punti...) al tramontare della stagione: Pechino, Shanghai, Vienna, Parigi e Torino, a cui fino a ieri erano gli unici due già qualificati, novero cui si è aggiunto Alcaraz nel corso della giornata. E questo, proprio come quello fisico, può rivelarsi un fattore cruciale: i precedenti degli ultimi due anni raccontano, infatti, di un clamoroso 10-0 in favore di Sinner, comprese partite come la scorsa semifinale proprio a Vienna o la finale di quest’anno a Madrid, partite in cui Zverev aveva raccolto, rispettivamente, la miseria di uno e di tre game. Il tedesco è avanti nella Race, insomma, ma all’azzurro resta tutto nelle proprie mani: battendo il rivale in campo è destinato a rimanere aritmeticamente al comando a fine 2026.

Zverev ci proverà

La Volpe, intanto, lavora sodo sul cemento di casa, a Montecarlo, dopo aver concluso l’iter riabilitativo al J Medical di Torino. E si gode un primato che, a prescindere da tutto e da tutti, durerà almeno fino al termine del 1000 di Shanghai. Soltanto da quel momento in avanti, dunque, Zverev potrà tentare l’assalto alla casella numero uno con il benestare dell’aritmetica. Per diventare il secondo giocatore più anziano a issarsi per la prima volta a leader del ranking, sulla scia di quanto realizzato da John Newcombe, a 30 anni tondi tondi, nell’ormai lontano 1974.