Gli Slam del 2026 sono ormai nell’album dei ricordi e il bilancio ha riservato più di una sorpresa. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dovuto fare i conti con problemi fisici, mentre Alexander Zverev ha trovato una continuità straordinaria nei Major: vittoria al Roland Garros e agli US Open, finale a Wimbledon e semifinale agli Australian Open. Un rendimento che gli ha permesso di scalzare dalla vetta Sinner nella Race . Stefano Pescosolido , ex n.42 del mondo e oggi voce tecnica di Sky Sport analizza così il momento del tennis mondiale. Pescosolido, si aspettava la vittoria di Zverev a New York? “ Indubbiamente meritata. È vero che ha sofferto nelle prime due partite, però dal terzo turno in poi ha dominato. Secondo me si è sbloccato dopo la vittoria di Parigi: da quel momento è diventato un altro giocatore ”. Cosa è cambiato? “ I dritto, si vede da come colpisce e da come gioca nei momenti importanti. È più aggressivo, mentre prima era attendista. Può dare fastidio sia a Sinner sia ad Alcaraz ”. Anche la finale di Wimbledon contro Jannik aveva mostrato un nuovo Zverev. “ Sì, sta in campo in maniera diversa: è più offensivo e sicuro, subisce meno. Prima aspettava un po’ l’avversario, adesso decide lui spesso le partite. Magari non lo ha ancora fatto completamente con Sinner, ma secondo me si è avvicinato ”. Alcaraz ha raggiunto i quarti dopo cinque mesi di inattività: come lo ha visto? “ Bene. Ero a New York e sono andato a vedere la sua prima partita contro Safiullin. Sembrava quasi che fosse fermo da una settimana piuttosto che cinque mesi... ”. Contro Shelton cosa gli è mancato? “ Non parlerei di presunzione, però sentiva di avere il totale controllo della partita dopo aver vinto il primo set e ha giocato un po’ al limite. Sarebbe servito costruire qualche colpo in più. In questo modo sarebbe arrivato in finale, anche se non penso che avrebbe vinto contro questo Zverev. Sono comunque segnali positivi per lui ”.

"Musetti e Cobolli, serve equilibrio"

Veniamo al tennis italiano, che in questo US Open non è stato protagonista. Con l'assenza di Sinner, iniziano a filtrare dei dubbi sull'effettiva consistenza del movimento. Lei è d'accordo? “Assolutamente no. Le nostre migliori carte, senza Jannik, erano Cobolli e Musetti. Il primo era un pochino stanco e, reduce da un gran torneo a Cincinnati, non aveva la stessa brillantezza. Forse qualcosa nella programmazione andrà rivista, dal momento che è un top-10 e anche le sue scelte devono cambiare. Tuttavia, lui è anche un tennista che ha bisogno di giocare e la partita è un allenamento. Si tratta di trovare un equilibrio”. Musetti, invece? “È un anno difficile. Gli infortuni gli hanno fatto saltare buona parte della stagione sulla terra e anche sull’erba. Quest’anno ha sempre inseguito qualcosa. Adesso deve ritrovare regolarità, giocare tornei e soprattutto stare bene fisicamente. Nel 2027 può tranquillamente rientrare nei primi 10: il tennis ce l’ha. Deve riuscire a giocare nove mesi senza problemi”. A proposito di problemi fisici, veniamo a Sinner. Crede che nella decisione di non giocare a New York ci sia una componente di prudenza, oppure l'infiammazione al ginocchio non può essere presa alla leggera? “L’infortunio non è pesantissimo, però può diventarlo. Se vai a giocare al meglio dei cinque set e non stai bene, rischi veramente tanto”.

"Sinner più attento al fisico"

E Sinner come potrebbe gestire il rientro? “Credo che sia un pochino più attento dal punto di vista fisico. Vuole evitare ricadute. Gli Slam sono l’obiettivo principale e immagino che l’anno prossimo voglia arrivare al massimo per cercare di vincere il più possibile”. Dove lo rivedremo? “Le opzioni sono due: Pechino e Shanghai oppure iniziare dai tornei indoor. Il 1000 cinese l’anno scorso ha avuto anche condizioni al limite e lui si era ritirato per i crampi. Potrebbe saltare la trasferta asiatica e rientrare da Vienna, per arrivare pronto alle ATP Finals, in modo da programmare al meglio l'anno successivo”. 2027 che rivedrà all'opera Ferrero. L'ex tecnico di Alcaraz ha rivelato il ritorno nel circuito, ma non chi. Lei chi pensa possa essere il tennista in questione? “Più che la suggestione Sinner, di cui si sta parlando, opterei per Jodar. E magari una sfida potrebbe essere Rune, se riprendesse a giocare, perché è un anno praticamente che manca. In ogni caso, sarà interessante rivederlo e il giocatore che allenerà potrebbe giovarne”.