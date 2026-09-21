Tennis, il club La Meridiana vince a Treviso lo scudetto U14 femminile

È il Club La Meridiana il nuovo campione d’Italia Under 14 femminile a squadre. La formazione emiliana ha battuto 2-0 la Canottieri Casale nella finale disputata oggi all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso, conquistando lo scudetto al termine di tre giornate che hanno visto in campo le otto migliori formazioni italiane della categoria. Per le giovani tenniste del Club La Meridiana arriva così il titolo italiano, al termine di un percorso iniziato nelle fasi provinciali e regionali e proseguito attraverso le fasi di macroarea. Secondo posto per la Canottieri Casale, mentre sul terzo gradino del podio è salito il Tc Santa Margherita, seguito dal Club Nautico. Quinto posto per il Tc Cagliari, sesto per il Tc Parioli, settimo per il Tc Rungg Bolzano e ottavo per il Tc Diamante.

È stato il debutto dell’Adriano Panatta Racquet Club nell’organizzazione di una fase nazionale dei Campionati italiani Under 14 femminili, ospitata per la prima volta anche dalla città di Treviso. Dal sorteggio del tabellone di giovedì alle finali di domenica, il centro ha accolto oltre 40 tra atlete e tecnici, oltre ad accompagnatori, personale operativo e addetti alla logistica, arrivati da diverse parti d’Italia. Un primo appuntamento nazionale che ha richiesto una gestione articolata e che ha visto il circolo mettere a disposizione strutture, campi e servizi per tutta la durata della competizione.

Il centro trevigiano, inaugurato nel 2021, si sviluppa su oltre due ettari e dispone di sei campi da tennis, quattro in terra battuta e due in sintetico, oltre a sei campi da padel, palestra, piscina, area Wellness & Spa e Club House. Una dotazione che ha consentito di accogliere le squadre e accompagnarle durante l’intero torneo, garantendo condizioni di gioco e servizi adeguati a una manifestazione nazionale. La qualità delle superfici, degli spazi e dell’organizzazione è stata apprezzata dalle atlete, dai tecnici e dagli addetti ai lavori presenti a Treviso.

Gli incontri, trasmessi in diretta tv e sull’app di SuperTennis, hanno richiamato inoltre appassionati sugli spalti del circolo. Tra il pubblico anche Adriano Panatta, che ha seguito da vicino le sfide delle giovani tenniste.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento così bello, nel quale per tre giorni si è respirato e vissuto il vero tennis. Abbiamo visto all’opera diverse squadre con giocatrici di talento, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per personalità e carattere. Se la manifestazione è riuscita così bene, il merito è del lavoro di squadra fatto insieme al Comune di Treviso e alla Federazione. A loro e a tutte le persone che hanno lavorato per questi campionati va il mio ringraziamento. Complimenti al Club La Meridiana per la vittoria e un grande in bocca al lupo per il futuro», ha detto Adriano Panatta.