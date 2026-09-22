Ansia Sinner! Dolori, silenzi e… guerra: il piano per il ritorno può cambiare ancora

Intanto ieri ha raggiunto le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l’azzurro, decimo giocatore con più settimane all’attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzata, nel 1973. L’altoatesino è matematicamente sicuro di restare numero 1 Atp almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, che si concluderà il 18 ottobre. Ma per superarlo Zverev dovrà vincere l’Atp 500 di Pechino e poi il Masters 1000 asiatico, mentre Sinner, al momento iscritto a entrambi i tornei, dovrà ottenere meno di 90 punti. In ogni caso l’Italia mantiene due giocatori in Top 10. Alle spalle di Sinner, si conferma numero 7 Flavio Cobolli, atteso protagonista nel Team Europe nel fine settimana alla Laver Cup e in corsa piena per presentarsi alle Atp Finals di Torino. C’è poi un terzo Top 20 azzurro, ovvero Luciano Darderi, risalito alla posizione numero 20 per la discesa di Alexander Bublik mentre è sceso di 4 gradini, invece, Lorenzo Musetti, ora numero 24.

Ciao Joao

Intanto a conferma di quanto sia diventato logorante questo tennis non solo per i quarantenni come Djokovic, ecco il forfait, proprio per i prossimi tornei cinesi, del ventenne brasiliano Joao Fonseca, fresco vincitore su Stricker nel primo singolare della sfida contro la Svizzera a Rio de Janeiro valida per il World Group I di Coppa Davis lo scorso week-end (conclusasi con il successo per 3-1 del team carioca). «Il 2026 è stato un anno davvero impegnativo per me. Oltre a tutto ciò che essere un tennista profesionista richiede, ho subito molti infortuni che mi hanno costretto a rinunciare a tornei importanti e mi hanno impedito di giocare come avrei voluto. So che la vita di un atleta è fatta di queste cose, ma, nonostante tutto, non smette di essere frustrante. Ne ho parlato a lungo con il mio team e siamo giunti alla conclusione che la scelta migliore, in questo momento, sia quella di ascoltare i segnali del mio corpo, concedere un po’ di tempo al mio fisico e alla mia mente e non partecipare ai tornei in Asia».