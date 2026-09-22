Ansia Sinner! Dolori, silenzi e… guerra: il piano per il ritorno può cambiare ancora

TORINO - Ai sensitivi non crede quasi più nessuno. Vero. Però a volte certe sensazioni prendono piede da sole, trasformandosi in pensieri, parole e poi, a volte, fatti. Concreti. Il tema in questione è il rientro di Jannik Sinner, fermo dal 12 luglio quando vinse per la seconda volta di fila Wimbledon. Da quel giorno lucente come mai, è calata la penombra del relax diventata buio pesto per l’infortunio al ginocchio emerso dopo alcune settimane di silenzio. Del resto la riservatezza del numero uno al mondo e del suo entourage è già diventata leggenda. Bene. Ora che la sua preannunciata volontà di tornare il prima possibile, dopo essere stato costretto ad annunciare il forfait anche degli US Open, a seguire i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, dovrebbe concretizzarsi con il prossimo torneo di Pechino, i dubbi ricominciano a prendere forma.
Quando torna Jannik
Se il silenzio suo e dell’entourage non deve essere vissuto come un segnale per le ragioni di cui sopra, peso diverso hanno le parole spese da ex campioni come Pescosolido sulle nostre colonne un paio di giorni fa e ieri Bertolucci, intervistato dal sito OA Sport. Anche il Paolo nazionale mette in preventivo il possibile allungamento del forfeit di Jannik, spiegando che è meglio rientrare in campo quando si sta veramente a bene con il fisico. Tra l’altro il margine su Zverev è tale da consentirgli, pur senza giocare, di poter allungare le sue settimane da numero uno dalle attuali 90 ad almeno 93. Insomma si sta ragionando nel team di Sinner sulla pianificazione di questa ultima parte della stagione 2026 tenendo conto anche del fatto che non è così scontato, ormai, che al rientro dalla trasferta cinese (Atp 500 Pechino e 1000 Shanghai) ci sia la sosta in Arabia Saudita per il ricchissimo Six Kings Slam, esibizione a inviti che offre un milione di euro solo per la presenza e 4.5 milioni in più per chi vince: la guerra in Medio Oriente non lascia più tranquilla nemmeno l’Arabia Saudita. Da segnalare che ieri l’unica foto di Sinner è stata quella con un casco da Formula 1 che gli è stato regalato.
90 da numero 1
Intanto ieri ha raggiunto le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l’azzurro, decimo giocatore con più settimane all’attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzata, nel 1973. L’altoatesino è matematicamente sicuro di restare numero 1 Atp almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, che si concluderà il 18 ottobre. Ma per superarlo Zverev dovrà vincere l’Atp 500 di Pechino e poi il Masters 1000 asiatico, mentre Sinner, al momento iscritto a entrambi i tornei, dovrà ottenere meno di 90 punti. In ogni caso l’Italia mantiene due giocatori in Top 10. Alle spalle di Sinner, si conferma numero 7 Flavio Cobolli, atteso protagonista nel Team Europe nel fine settimana alla Laver Cup e in corsa piena per presentarsi alle Atp Finals di Torino. C’è poi un terzo Top 20 azzurro, ovvero Luciano Darderi, risalito alla posizione numero 20 per la discesa di Alexander Bublik mentre è sceso di 4 gradini, invece, Lorenzo Musetti, ora numero 24.
Ciao Joao
Intanto a conferma di quanto sia diventato logorante questo tennis non solo per i quarantenni come Djokovic, ecco il forfait, proprio per i prossimi tornei cinesi, del ventenne brasiliano Joao Fonseca, fresco vincitore su Stricker nel primo singolare della sfida contro la Svizzera a Rio de Janeiro valida per il World Group I di Coppa Davis lo scorso week-end (conclusasi con il successo per 3-1 del team carioca). «Il 2026 è stato un anno davvero impegnativo per me. Oltre a tutto ciò che essere un tennista profesionista richiede, ho subito molti infortuni che mi hanno costretto a rinunciare a tornei importanti e mi hanno impedito di giocare come avrei voluto. So che la vita di un atleta è fatta di queste cose, ma, nonostante tutto, non smette di essere frustrante. Ne ho parlato a lungo con il mio team e siamo giunti alla conclusione che la scelta migliore, in questo momento, sia quella di ascoltare i segnali del mio corpo, concedere un po’ di tempo al mio fisico e alla mia mente e non partecipare ai tornei in Asia».
TORINO - Ai sensitivi non crede quasi più nessuno. Vero. Però a volte certe sensazioni prendono piede da sole, trasformandosi in pensieri, parole e poi, a volte, fatti. Concreti. Il tema in questione è il rientro di Jannik Sinner, fermo dal 12 luglio quando vinse per la seconda volta di fila Wimbledon. Da quel giorno lucente come mai, è calata la penombra del relax diventata buio pesto per l’infortunio al ginocchio emerso dopo alcune settimane di silenzio. Del resto la riservatezza del numero uno al mondo e del suo entourage è già diventata leggenda. Bene. Ora che la sua preannunciata volontà di tornare il prima possibile, dopo essere stato costretto ad annunciare il forfait anche degli US Open, a seguire i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, dovrebbe concretizzarsi con il prossimo torneo di Pechino, i dubbi ricominciano a prendere forma.
Quando torna Jannik
Se il silenzio suo e dell’entourage non deve essere vissuto come un segnale per le ragioni di cui sopra, peso diverso hanno le parole spese da ex campioni come Pescosolido sulle nostre colonne un paio di giorni fa e ieri Bertolucci, intervistato dal sito OA Sport. Anche il Paolo nazionale mette in preventivo il possibile allungamento del forfeit di Jannik, spiegando che è meglio rientrare in campo quando si sta veramente a bene con il fisico. Tra l’altro il margine su Zverev è tale da consentirgli, pur senza giocare, di poter allungare le sue settimane da numero uno dalle attuali 90 ad almeno 93. Insomma si sta ragionando nel team di Sinner sulla pianificazione di questa ultima parte della stagione 2026 tenendo conto anche del fatto che non è così scontato, ormai, che al rientro dalla trasferta cinese (Atp 500 Pechino e 1000 Shanghai) ci sia la sosta in Arabia Saudita per il ricchissimo Six Kings Slam, esibizione a inviti che offre un milione di euro solo per la presenza e 4.5 milioni in più per chi vince: la guerra in Medio Oriente non lascia più tranquilla nemmeno l’Arabia Saudita. Da segnalare che ieri l’unica foto di Sinner è stata quella con un casco da Formula 1 che gli è stato regalato.