Dopo aver trasformato la Coppa Davis in terreno di conquista nelle ultime tre stagioni, gli azzurri proveranno ancora una volta a presentarsi all’appuntamento decisivo con un solo obiettivo: tenere l’Insalatiera in Italia. Definito il tabellone della fase finale in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena con l’Italia di Filippo Volandri, campione in carica e reduce da tre trionfi consecutivi nella competizione, che inizierà la propria corsa verso un clamoroso poker contro la Corea del Sud. Il sorteggio ha dunque riservato agli azzurri un quarto di finale sulla carta favorevole. La prudenza, però, sarà d’obbligo: la formula ad eliminazione diretta della Davis lascia pochissimo margine di errore e un singolo match può cambiare completamente l’inerzia di una sfida. L’Italia si presenterà ancora una volta con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino in fondo. Dopo i successi nelle ultime tre edizioni, la squadra guidata da Volandri proverà infatti a conquistare la quarta Coppa Davis consecutiva, impresa che renderebbe ancora più straordinario il ciclo aperto dal tennis azzurro negli ultimi anni.