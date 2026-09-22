Dopo aver trasformato la Coppa Davis in terreno di conquista nelle ultime tre stagioni, gli azzurri proveranno ancora una volta a presentarsi all’appuntamento decisivo con un solo obiettivo: tenere l’Insalatiera in Italia. Definito il tabellone della fase finale in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena con l’Italia di Filippo Volandri, campione in carica e reduce da tre trionfi consecutivi nella competizione, che inizierà la propria corsa verso un clamoroso poker contro la Corea del Sud. Il sorteggio ha dunque riservato agli azzurri un quarto di finale sulla carta favorevole. La prudenza, però, sarà d’obbligo: la formula ad eliminazione diretta della Davis lascia pochissimo margine di errore e un singolo match può cambiare completamente l’inerzia di una sfida. L’Italia si presenterà ancora una volta con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino in fondo. Dopo i successi nelle ultime tre edizioni, la squadra guidata da Volandri proverà infatti a conquistare la quarta Coppa Davis consecutiva, impresa che renderebbe ancora più straordinario il ciclo aperto dal tennis azzurro negli ultimi anni.
Tutti gli accoppiamenti
Il sorteggio ha anche definito il possibile cammino dell’Italia verso la finale. In caso di successo contro la Corea del Sud, gli azzurri affronterebbero in semifinale la vincente del confronto tra Francia e Belgio. Molto interessante anche la parte bassa del tabellone. La Repubblica Ceca se la vedrà con la Spagna mentre la Germania affronterà gli Stati Uniti. Il sorteggio apre inevitabilmente anche alla suggestione di rivedere Sinner contro Alcaraz in uno dei singolari del match della possibile finale, ma per arrivarci entrambe dovranno superare due turni in un tabellone che vede la Germania poter contare su un Zverev in grande forma e gli Stati Uniti con Shelton, reduce dalla finale persa dell'ultimo Slam proprio contro il tedesco. Spettacolo garantito dunque, gli azzurri proveranno a difendere il titolo sperando di poter contare sul numero 1 del mondo.
Il tabellone dei quarti
Italia-Corea del Sud
Francia-Belgio
Repubblica Ceca-Spagna
Germania-Stati Uniti