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Lisa, la scalata silenziosa: "Imparato dagli errori!"

"Vedo la Top 100 vicina, ma senza darci troppo peso. Il vero focus è migliorare. Sento più fiducia e libertà"
Roberto Bertellino
1 min
Lisa, la scalata silenziosa: "Imparato dagli errori!"

C’è una giocatrice che veste da diverse stagioni i colori della Canottieri Casale e, da vivaio, rappresenta per la formazione monferrina, un punto fermo, tanto in singolare che in doppio. Lo confermano i due fantastici scudetti conquistati nel 2022 e nel 2023. Poi una stagione sfortunata per lei, la successiva, con stop per infortunio e lenta ripresa, e non a caso la retrocessione delle piemontesi nel 2024, con il pronto riscatto lo scorso anno quando è to

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