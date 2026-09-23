Lisa, la scalata silenziosa: "Imparato dagli errori!"

C’è una giocatrice che veste da diverse stagioni i colori della Canottieri Casale e, da vivaio, rappresenta per la formazione monferrina, un punto fermo, tanto in singolare che in doppio. Lo confermano i due fantastici scudetti conquistati nel 2022 e nel 2023. Poi una stagione sfortunata per lei, la successiva, con stop per infortunio e lenta ripresa, e non a caso la retrocessione delle piemontesi nel 2024, con il pronto riscatto lo scorso anno quando è to