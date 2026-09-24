Alcaraz ammette: “Mi manca giocare contro Sinner. Mi spinge a diventare un giocatore migliore"

Era il 12 aprile 2026 e sul rosso di Monte Carlo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contendevano la finale. A spuntarla fu l'azzurro - già redue dal Sunshine Double - in 2 set: 7-6, 6-3. È lo score dell'unico precedente stagionale tra i due rivali più attesi, quelli che hanno fatto la storia del Roland Garros e riempito il vuoto di rivalità che era seguito al tramonto dei Big Four. Il 2026 è stato l'anno di Alexander Zverev , il volto più rappresentativo insieme a Daniil Medvedev di quella generazione che dopo i Big Four non era riuscita a conquistare più dello Us Open vinto dal russo nel 2021. Almeno fin quando la fortuna non si è fatta avanti per sgomberare il campo dai primi 2 tennisti al mondo e dare a Sascha l'ultima chance di mettere in bacheca almeno uno Slam. Da vero "numero 3" ( ora numero 2 con ritrovate ambizioni da numero 1 ) il tedesco non ha deluso le aspettative e ha meritatamente conquistato Parigi prima e New York poi, concedendosi anche la finale di Wimbledon, dove ha però dovuto accettare la superiorità dell'altoatesino che ribaltato il primo parziale è riuscito nella difesa del titolo. Chiusa la stagione Slam, è inevitabile sentire la mananza di Sincaraz, ora attesi sul cemento indoor che aprirà le porte con la Laver Cup in programma dal 23 al 29 settembre a Londra e la tournée asiatica tra i 500 di Tokyo e Pechino e il 1000 Shanghai.

Alcaraz: "Mi manca giocare contro Sinner"

Alla prima parteciperà lo spagnolo, mentre il numero 1 al mondo potrebbe rientrare a Pechino (dove Sinner e Alcaraz si sono affrontati nella semifinale del 2023 e nella finale del 2024) al via il 30 settembre con finale prevista il 6 ottobre. Lo stesso Alcaraz ha dichiarato di sentire la mancanza del rivale, ricordando come lo costringa a dare il meglio di sé. Queste le sue parole: "Non ci siamo scambiati molti messaggi", ha detto da Londra dove insieme a Flavio Cobolli si unirà al team Europa capitanato da Yannick Noah. "L'ho fatto qualche volta quando vinceva tutto, soprattutto all'inizio dell'anno. E ancora. "Mi manca, mi manca vederlo in giro e giocarci contro. Mi spinge a diventare un giocatore migliore. La gente aspetta con ansia queste sfide, quindi credo che sarà un bene riprenderle".

Cobolli: "Non capita spesso di fare gruppo"

Tornando alla Laver Cup, anche il numero 2 d'Italia e 6 al mondo ha presentato il debutto alla O2 Arena: "L'atmosfera è molto positiva. Ci divertiamo. Siamo qua per fare gruppo ed è una cosa bella, che non capita spesso. Speriamo adesso di riportare il trofeo in Europa. Il capitano Yannick Noah è una leggenda del nostro sport, mi sprona molto, è bello averlo qui ed è bello far parte del suo team - ha dichiarato ai microfoni si SuperTennis - . Quando si parla di Coppa Davis e di Laver Cup non esistono classifiche e non esistono nomi. Sarà sicuramente una battaglia, con match difficili, chiunque scenderà in campo darà il meglio".

Alcaraz 2026: tutti i risultati