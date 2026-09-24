Cocciaretto ko con Zhang, Italia sotto contro la Cina nei quarti di BJK Cup: ora Paolini
SHENZHEN (Cina) - Sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, parte male l’Italia, bi-campione in carica, nella sfida con le 'padrone di casa' valida per i quarti delle Billie Jean King Cup Finals 2026. Nel primo singolare, infatti, Elisabetta Cocciaretto, apparsa in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali, è stata sconfitta per 6-0 6-2, in un’ora di partita, da Zhang Shuai, nel match tra le numero due dei rispettivi team che ha aperto la sfida.
Tocca a Paolini
Ora in campo il secondo singolare fra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng. In caso di successo dell'italiana si giocherà il doppio di spareggio; in caso di vittoria della Zheng, invece, le azzurre usciranno di scena, con le cinesi promosse in semifinale. La speranza è di proseguire il cammino per provare uno storico tris come fatto in Coppa Davis dagli azzurri.
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