SHENZHEN (Cina) - Quando l’Italia ha bisogno, Sara Errani e Jasmine Paolini non tradiscono mai. Le azzurre, in campo nel doppio decisivo contro la Cina, hanno portato alla squadra il punto decisivo per l’accesso alle semifinali delle Billie Jean King Cup Finals. Le campionesse olimpiche hanno sconfitto col punteggio di 63 57 63 Guo Hanyu e Jiang Xinyu con una prestazione ancora impeccabile, e senza tremare di fronte al pubblico di Shenzhen, evidentemente a favore delle cinesi che aveva portato a casa il secondo set nonostante uno svantaggio di 2-4. È anche una gioia importantissima per le due ragazze, che a causa dei problemi fisici di Paolini non giocavano l’una di fianco all’altra dal mese di giugno. Quel che più conta, però, è la vittoria di squadra. Un gruppo che ancora una volta trova le energie quando veste l’azzurro della nazionale. E ora c’è la possibilità di giocarsi un posto in finale contro l’Ucraina, proprio l’avversaria battuta un anno fa in semifinale.

I due singolari Sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen Italia e Cina erano sull’1-1 dopo i singolari della sfida valida per i quarti delle Billie Jean King Cup Finals 2026. Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, apparsa in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali, battuta da Zhang Shuai, nel match tra le numero due dei rispettivi team che ha aperto la sfida, a riportare in parità la sfida ci ha pensato Jasmine Paolini, che ha battuto con il punteggio di 63 76(4), in un’ora e 42 minuti di gioco, Zheng Qinwen, superata per la prima volta in cinque confronti, allungando a nove match la sua serie positiva in nazionale.