Sinner salta anche Pechino, l'annuncio preoccupa i fan: "Il mio ginocchio…"

Il rientro in campo di Jannik Sinner slitta ancora: il numero uno al mondo non prenderà parte nemmeno all'ATP 500 di Pechino , che per ovvie ragioni non potrà difendere. Il tennista azzurro è ancora alle prese con un problema al ginocchio che ne ha impedito il regolare svolgimento degli incontri nel recente periodo. L'ultima apparizione sul terreno di gioco per il numero uno del ranking ATP risale allo scorso 12 luglio , match in cui ha bissato il successo di Wimbledon dello scorso anno contro l'attuale numero due Sascha Zverev a Wimbledon . Da lì Jannik si è visto costretto a salutare il campo per un bel po', con l'infiammazione al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sul cemento americano, compresi i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati oltre allo Us Open. A questo punto il prossimo torneo utile per sperare di vedere in campo il 25enne altoatesino diventa il Masters 1000 di Shanghai , al via il 7 ottobre e al quale è già iscritto, dove Alexander Zverev potrebbe addirittura soffiargli la prima posizione nel ranking.

Sinner salta Pechino: "Sono triste, devo dirvi che..."

"Sono triste nel dirvi che non giocherò il torneo quest'anno, perché il ginocchio non sta ancora come vorrei e non sono ancora pronto a competere", ha detto Sinner attravero i propri canali social. "Farò tutto il possibile per tornare quanto prima, mi manca giocare i tornei, e stare con i fan. Sono stato bene in passato a Pechino, e l'anno scorso ho anche vinto (così come nel 2023, ndr). Sono triste di non poterlo difendere, ma tornerò il prossimo anno. Ci vediamo presto in campo". Sono queste le parole rilasciate da Jannik Sinner in merito all'infortunio al ginocchio che lo sta costringendo ormai da luglio lontano dai campi. Il numero uno ha fatto il punto della situazione, effettuando anche una previsione su quello che potrebbe essere il suo ritorno in campo. Ti aspettiamo in campo, Jannik!