Sonego ko, oggi Cinà. E a Londra si scalda Cobolli

È stato fatale il 2° turno del 250 Atp di Chengdu a Lorenzo Sonego, questa settimana n. 86 del ranking mondiale. Il torinese si è infatti arreso in tre set, e dopo aver vinto il primo, all’americano Jenson Brooksby, n. 77 Atp che ha sfoderato un gran servizio con il quale alla fine è riuscito a fare la differenza. Arma che invece ha un po’ tradito l’azzurro. Nel terzo parziale Sonego ha anche sofferto di problemi fisici che ne hanno limitato gli spostamenti e il rendimento complessivo. Il torinese è partito bene incamerando la prima frazione, nella quale ha prima recuperato un break di svantaggio, poi piazzato in chiusura quello in proprio favore archiviandola al 12° gioco (7-5). Grande equilibrio nel secondo set, ma questa volta è stato l’americano a strappare la battuta a “Sonny” restituendogli il 7-5. Il terzo set è stato tortuoso per l’azzurro che sul 2-3, al cambio campo, ha chiesto un medical time-out. Non è stato sufficiente per rimettersi in carreggiata, anzi alla ripresa delle ostilità di campo Brooksby ha messo a segno 12 punti consecutivi senza subirne. Quarti di finale raggiunti a Chengdu anche dall’immarcescibile francese Mannarino e dal canadese Shapovalov, prossimi avversari. Oggi tornerà in gara Federico Cinà, lucky loser, che sfiderà nel secondo match dalle 7 (ora italiana) il francese Muller, proveniente dalle qualificazioni. Il transalpino si è imposto al siciliano nell’unico precedente, giocato quest’anno nel 1° turno del 250 Atp di Marrakech, sul rosso. Nel 250 Atp di Hangzhou è approdato nei quarti il russo Andrey Rublev, seconda testa di serie, grazie al successo contro l’australiano Hijikata fissato (6-3 6-3).