Sinner si... sfila, salta anche Pechino: "Il ginocchio non è pronto". Questo tennis ha un problema

Serata di gala, dopo le sfilate a Milano. Sinner, vestito Gucci, ha appena affrontato la passerella. Laila Hasanovic, intervistata, invia messaggi: «Jan è sempre in giro per il mondo, ma siamo riusciti a creare un nostro spazio di normalità in tutto questo bailamme». Anna Wintour, una vita da direttrice di Vogue America, oggi responsabile di tutte le pubblicazioni del Gruppo, affronta Jannik con un sorriso, «Ti facevo in partenza per Pechino». La risposta di Sinner la dice lunga… «Anch’io mi facevo in partenza per Pechino». L’ultimo stop è maturato all’improvviso, e Jannik forse nemmeno se l’aspettava, dopo gli allenamenti degli ultimi giorni a Montecarlo. Ma con il ginocchio (il destro…), finché ogni cosa non sarà andata a posto, le ricadute saranno continue e spesso improvvise. Così, dopo Montreal, Cincinnati e gli US Open di New York, il Numero Uno salta anche Pechino, il “500” Atp che aveva vinto l’anno scorso. Non gioca dal 12 luglio, la domenica della seconda vittoria a Wimbledon, giorno di festa. Se tornerà a Shanghai, per il 7 di ottobre, saranno trascorsi tre mesi. Se dovrà attendere il 500 di Vienna, il 24, i mesi di assenza saliranno a tre e mezzo. Ne perse tre l’anno scorso per quella sciocca squalifica della Wada, tre quest’anno. E Alcaraz ne ha persi quattro per un guaio al polso.