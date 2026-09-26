Grant ko, semifinale di BJK Cup in salita: l'Italia si aggrappa a Paolini
Comincia in salita la semifinale di Billie Jean King Cup per l'Italia. Nel primo singolare, Tyra Caterina Grant è stata sconfitta 6-3 6-4 in 1 ora e 25 minuti di gioco da Anhelina Kalinina, numero 48 del ranking WTA. La 18enne azzurra è stata schierata al posto di Elisabetta Cocciaretto, che aveva perso nettamente (6-0 6-2) il suo match ai quarti contro la cinese Shuai Zhang, prima che Jasmine Paolini ribaltasse il punteggio in singolare e in doppio con Sara Errani. Prova sicuramente migliore per Grant, contro un'avversaria di un certo valore, ma alla fine un break per ciascun set ha fatto la differenza.
Altra operazione rimonta per Paolini
A questo punto l'Ucraina ha il match point per la finale e potrà contare sulla sua tennista di punta, la numero 7 del mondo Elina Svitolina, che tuttavia ai quarti di finale ha perso il suo incontro di singolare con la belga Greet Minnen (n. 217 del ranking). Stavolta dall'altra parte della rete c'è Jasmine Paolini, che come nel turno precedente dovrà trascinarsi sulle spalle la squadra azzurra, bi-campione in carica. L'italiana è sotto 2-1 nei precedenti contro Svitolina, ma ha avuto la meglio nell'ultimo, proprio in Billie Jean King Cup un anno fa. Qualora dovesse vincere, tornerà in campo per il doppio decisivo assieme a Sara Errani.
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