Grant ko, semifinale di BJK Cup in salita: l'Italia si aggrappa a Paolini

Comincia in salita la semifinale di Billie Jean King Cup per l'Italia. Nel primo singolare, Tyra Caterina Grant è stata sconfitta 6-3 6-4 in 1 ora e 25 minuti di gioco da Anhelina Kalinina, numero 48 del ranking WTA. La 18enne azzurra è stata schierata al posto di Elisabetta Cocciaretto, che aveva perso nettamente (6-0 6-2) il suo match ai quarti contro la cinese Shuai Zhang, prima che Jasmine Paolini ribaltasse il punteggio in singolare e in doppio con Sara Errani. Prova sicuramente migliore per Grant, contro un'avversaria di un certo valore, ma alla fine un break per ciascun set ha fatto la differenza.