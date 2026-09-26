Finisce in semifinale il percorso dell' Italia nella Billie Jean King Cup. Le azzurre vengono eliminate dall' Ucraina , che nell'ultimo atto andrà a sfidare la Repubblica Ceca . Nel primo singolare la 18enne Tyra Grant , schierata al posto di Elisabetta Cocciaretto che aveva perso malamente il suo match ai quarti, ha ceduto 6-3 6-4 ad Anhelina Kalinina , numero 48 del mondo. Grant ha giocato a tratti alla pari con la sua avversaria, apparsa però in controllo per tutto il match, tant'è che non ha mai ceduto il servizio e le è bastato un break per ciascun set.

Crollo Paolini: Svitolina si impone in due set

Proprio com'era avvenuto ai quarti contro la Cina, dove aveva vinto sia il singolare che il doppio con Sara Errani, toccava a Jasmine Paolini conquistare il punto del pareggio per poi andarsela a giocare nel doppio decisivo. L'azzurra però ha ceduto nettamente a Elina Svitolina, numero 7 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-2. L'ucraina si prende così la rivincita - un anno fa si era imposta Paolini in tre set sempre in semifinale - e riscatta anche la sconfitta a sorpresa con la belga Greet Minnen (n. 217) ai quarti. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, l'Italia cede così il trono. La finale sarà Repubblica Ceca-Ucraina: le prime potranno contare sulla vincitrice di Wimbledon Linda Noskova e sulla finalista Karolina Muchova, le seconde si affideranno a una Svitolina che è sempre un osso duro.