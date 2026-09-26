Con una vittoria sudata, e per questo ancor più preziosa, Learner Tien ha battuto Flavio Cobolli col punteggio di 6-3 2-6 10-7, riportando momentaneamente in parità il bilancio provvisorio di questa edizione della Laver Cup a Londra. Sfida di nervi quella tra l'azzurro e lo statunitense n.13 del mondo, decisa al match tie-break. Primo set appannaggio di Tien, secondo dominato dall'italiano, in un incontro che ha visto i due mettere a segno lo stesso numero di punti (68).