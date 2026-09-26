© Getty Images for Laver Cup

Cobolli rimontato da Tien, Zverev ko contro De Minaur: Team World avanti 5-3

In Laver Cup lo statunitense ha la meglio nel tie-break decisivo, l'australiano affonda il numero 2 del mondo. Stasera in campo anche Alcaraz
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 26.09.2026, 17:08 (Aggiornato il 26.09.2026, 18:49)

2 min

laver cup 2026CobolliZverevAlcaraz

Con una vittoria sudata, e per questo ancor più preziosa, Learner Tien ha battuto Flavio Cobolli col punteggio di 6-3 2-6 10-7, riportando momentaneamente in parità il bilancio provvisorio di questa edizione della Laver Cup a Londra. Sfida di nervi quella tra l'azzurro e lo statunitense n.13 del mondo, decisa al match tie-break. Primo set appannaggio di Tien, secondo dominato dall'italiano, in un incontro che ha visto i due mettere a segno lo stesso numero di punti (68).

Sinner leader ma Zverev è più vicino, Djokovic fuori dalla top 10! Alcaraz-Cobolli...: classifica Atp liveTennis
Guarda la gallery

Zverev ko, attesa per Alcaraz

Il Team World chiude la sessione diurna della seconda giornata di Laver Cup in vantaggio 5-3 sul Team Europe grazie al successo ottenuto nel secondo singolare di giornata da parte di Alex De Minaur al match tie-break contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del Mondo e fresco vincitore agli Us Open, col punteggio di 4-6, 7-6(5), 11-9. Stasera alle 20 ora italiana Carlos Alcaraz affronterà Taylor Fritz, a seguire il doppio con Zverev e Casper Ruud opposti a Brandon Nakashima e Alexander Bublik. La prima squadra, tra Europa e Resto del Mondo, che arriverà a 13 punti vincerà l'edizione 2026.

Tutte le news
Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS