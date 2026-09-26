Cobolli rimontato da Tien, Zverev ko contro De Minaur: Team World avanti 5-3
Con una vittoria sudata, e per questo ancor più preziosa, Learner Tien ha battuto Flavio Cobolli col punteggio di 6-3 2-6 10-7, riportando momentaneamente in parità il bilancio provvisorio di questa edizione della Laver Cup a Londra. Sfida di nervi quella tra l'azzurro e lo statunitense n.13 del mondo, decisa al match tie-break. Primo set appannaggio di Tien, secondo dominato dall'italiano, in un incontro che ha visto i due mettere a segno lo stesso numero di punti (68).
Zverev ko, attesa per Alcaraz
Il Team World chiude la sessione diurna della seconda giornata di Laver Cup in vantaggio 5-3 sul Team Europe grazie al successo ottenuto nel secondo singolare di giornata da parte di Alex De Minaur al match tie-break contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del Mondo e fresco vincitore agli Us Open, col punteggio di 4-6, 7-6(5), 11-9. Stasera alle 20 ora italiana Carlos Alcaraz affronterà Taylor Fritz, a seguire il doppio con Zverev e Casper Ruud opposti a Brandon Nakashima e Alexander Bublik. La prima squadra, tra Europa e Resto del Mondo, che arriverà a 13 punti vincerà l'edizione 2026.
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