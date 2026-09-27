Zverev batte Tien, Laver Cup torna in Europa: decisiva anche la vittoria di Cobolli-Mensik nel doppio
E' proprio l'anno di Alexander Zverev. Il tedesco, numero due del mondo, vincitore in questa stagione del Roland Garros e degli Us Open, ha battuto lo statunitense Learner Tien, conquistando i punti decisivi per consentire al Team Europa di aggiudicarsi l'edizione 2026 della Laver Cup, andata in scena sui campi veloci indoor della "02 Arena" di Londra. Nel primo singolare della terza e ultima giornata, nella quale ogni successo vale tre punti, dopo la vittoria di Flavio Cobolli e Jakub Mensik in doppio, Zverev ha sconfitto Tien col punteggio di 7-6 (3) 6-3.
Noah trionfa su Agassi
Con questa affermazione l'Europa, capitanata dal francese Yannick Noah, si è portata avanti sul Resto del Mondo per 13-5 ed è ormai imprendibile per la formazione guidata da Andre Agassi. La Laver Cup torna dunque "nelle mani" del Vecchio Continente, dopo il successo del 2025 del Resto del Mondo. A firmare il successo di quest'anno dell'Europa sono stati: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jodar, Jakub Mensik e Casper Ruud.Appuntamento al 2027, a Los Angeles, all'Intuit Dome.
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