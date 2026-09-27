Zverev batte Tien, Laver Cup torna in Europa: decisiva anche la vittoria di Cobolli-Mensik nel doppio

E' proprio l'anno di Alexander Zverev. Il tedesco, numero due del mondo, vincitore in questa stagione del Roland Garros e degli Us Open, ha battuto lo statunitense Learner Tien, conquistando i punti decisivi per consentire al Team Europa di aggiudicarsi l'edizione 2026 della Laver Cup, andata in scena sui campi veloci indoor della "02 Arena" di Londra. Nel primo singolare della terza e ultima giornata, nella quale ogni successo vale tre punti, dopo la vittoria di Flavio Cobolli e Jakub Mensik in doppio, Zverev ha sconfitto Tien col punteggio di 7-6 (3) 6-3.