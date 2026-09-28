“Sinner preoccupante, così vengono i dubbi. Dov’è il referto? Via Crucis Musetti”

Infortuni e comunicazione assente: sono questi i due grandi temi che stanno attraversando il tennis mondiale nelle ultime settimane, o meglio, negli ultimi mesi. Un contesto in cui, secondo i dati degli ultimi vent'anni, gli infortuni nel circuito sono aumentati del 25%, e in cui l'Italia del tennis si interroga tanto sul ginocchio di Jannik Sinner quanto sulla stagione complicata di Lorenzo Musetti. Per fare chiarezza, o quantomeno per provare a leggere i fatti con l'esperienza di chi il tennis lo ha vissuto ad altissimo livello, abbiamo sentito Corrado Barazzutti. Non un opinionista qualunque: ex numero 7 del mondo nel 1978, cinque titoli Atp in carriera, trionfatore in Coppa Davis nel 1976 da giocatore e poi capitano vincente in Fed Cup in quattro occasioni, nonché al fianco di Simone Tartarini fino al 2025 nel team di Musetti, di cui conosce a fondo percorso, difficoltà e prospettive. Barazzutti, che stagione è stata quella di Musetti nel 2026? “Lorenzo ha attraversato un periodo abbastanza complicato, fermato dagli infortuni fin da quello in Australia, in un momento in cui stava giocando molto bene e poteva addirittura avvicinarsi al numero tre del mondo. Veniva da una stagione, tra fine 2024 e 2025, che è stata probabilmente la migliore della sua carriera, e con l'inizio del 2026 sembrava dover continuare su quella strada. Invece è stata quasi una Via Crucis”.