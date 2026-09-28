“Sinner preoccupante, così vengono i dubbi. Dov’è il referto? Via Crucis Musetti”
Infortuni e comunicazione assente: sono questi i due grandi temi che stanno attraversando il tennis mondiale nelle ultime settimane, o meglio, negli ultimi mesi. Un contesto in cui, secondo i dati degli ultimi vent'anni, gli infortuni nel circuito sono aumentati del 25%, e in cui l'Italia del tennis si interroga tanto sul ginocchio di Jannik Sinner quanto sulla stagione complicata di Lorenzo Musetti. Per fare chiarezza, o quantomeno per provare a leggere i fatti con l'esperienza di chi il tennis lo ha vissuto ad altissimo livello, abbiamo sentito Corrado Barazzutti. Non un opinionista qualunque: ex numero 7 del mondo nel 1978, cinque titoli Atp in carriera, trionfatore in Coppa Davis nel 1976 da giocatore e poi capitano vincente in Fed Cup in quattro occasioni, nonché al fianco di Simone Tartarini fino al 2025 nel team di Musetti, di cui conosce a fondo percorso, difficoltà e prospettive. Barazzutti, che stagione è stata quella di Musetti nel 2026? “Lorenzo ha attraversato un periodo abbastanza complicato, fermato dagli infortuni fin da quello in Australia, in un momento in cui stava giocando molto bene e poteva addirittura avvicinarsi al numero tre del mondo. Veniva da una stagione, tra fine 2024 e 2025, che è stata probabilmente la migliore della sua carriera, e con l'inizio del 2026 sembrava dover continuare su quella strada. Invece è stata quasi una Via Crucis”.
C'è preoccupazione per il suo futuro immediato? “Ci si augura che possa ringranare e tornare a portare a casa risultati, perché ce n'è davvero bisogno. È vero che ci sono stati gli incidenti di percorso, ma sono arrivate anche diverse partite perse che forse si potevano evitare, e queste cose un po' di fiducia te la tolgono. Servono vittorie anche per ritrovarsi. E il discorso si complica perché Lorenzo ha punti pesanti da difendere fino all'inizio del prossimo anno”. Anche il cambio di team, con l'addio della collaboratrice José Perlas dopo pochi mesi, ha inciso? “Ci sono stati dei cambiamenti, sì. Ma su questo io non discuto il suo tennis: secondo me continua a rimanere potenzialmente uno dei giocatori più forti del mondo, uno di quelli che si possono inserire tra i migliori. Bisogna avere un po' di pazienza”.
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