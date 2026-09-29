“Sinner, c’è qualcosa di più. Dopo due mesi e mezzo non può essere solo infiammazione”
I dolori del giovane Jannik secondo Diego Nargiso: “È un percorso lungo, ma non credo a un problema cronico altrimenti non si allenerebbe”
Dalla finale di Wimbledon del 12 luglio, Jannik Sinner non è più sceso in campo. Da allora il team ha mantenuto un riserbo quasi totale, lasciando agli appassionati e agli addetti ai lavori solo supposizioni. Ne abbiamo parlato con Diego Nargiso, che ha vissuto da protagonista il tennis professionistico e ne conosce le insidie fisiche. Sono passati quasi tre mesi dall'ultimo match, la finale di Wimbledon. Da ex giocatore, è giusto essere preoccupati? «La preoccupazione è legittima. Sono convinto che Jannik abbia scelto di affrontare la questione una volta per tutte. Un fastidio del genere difficilmente nasce all'improvviso: credo fosse già presente, gestito con attenzione, fisioterapia e rinforzo muscolare, finché a un certo punto non è stato più possibile tenerlo sotto controllo».
"Il suo fisico non è muscolare: ne risentono le articolazioni"
Se fosse stata una semplice infiammazione, sarebbe già passata? «Se dopo due mesi e mezzo siamo ancora qui, vuol dire che c'è qualcosa di più: o è cronico o è strutturale. Un'infiammazione può nascere da un sovraccarico, ma il sovraccarico ha sempre una causa, uno squilibrio tra ossa, tendini, legamenti e muscolatura. Se un elemento non lavora come dovrebbe, un altro paga il prezzo: il tendine, il legamento, nei casi peggiori l'osso, con edemi o fratture da stress». Che cosa può aver generato questo squilibrio in un atleta come Sinner? «Posso solo ipotizzare. Il suo tennis prevede recuperi in scivolata molto accentuati, che creano sovraccarichi importanti. Normalmente dovrebbero essere assorbiti dai muscoli, ma il fisico di Jannik non è particolarmente muscolare, quindi a farne le spese sono articolazioni, tendini e legamenti. Il muscolo serve proprio a sostenere l'articolazione e ad assorbire gran parte dello sforzo, specialmente al ginocchio».
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