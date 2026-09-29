“Sinner, c’è qualcosa di più. Dopo due mesi e mezzo non può essere solo infiammazione”

Dalla finale di Wimbledon del 12 luglio, Jannik Sinner non è più sceso in campo. Da allora il team ha mantenuto un riserbo quasi totale, lasciando agli appassionati e agli addetti ai lavori solo supposizioni. Ne abbiamo parlato con Diego Nargiso, che ha vissuto da protagonista il tennis professionistico e ne conosce le insidie fisiche. Sono passati quasi tre mesi dall'ultimo match, la finale di Wimbledon. Da ex giocatore, è giusto essere preoccupati? «La preoccupazione è legittima. Sono convinto che Jannik abbia scelto di affrontare la questione una volta per tutte. Un fastidio del genere difficilmente nasce all'improvviso: credo fosse già presente, gestito con attenzione, fisioterapia e rinforzo muscolare, finché a un certo punto non è stato più possibile tenerlo sotto controllo».