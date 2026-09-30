Perché Sinner non rientra? L’ipotesi sul ginocchio e quei sei mesi che fanno paura

Jannik Sinner non scende ufficialmente in campo dalla finale di Wimbledon del 12 luglio per problemi fisici. Il suo team ha sempre mantenuto un riserbo quasi totale sulle reali condizioni del numero uno del ranking Atp e ora, dopo tutto questo tempo lontano dai campi, i tifosi del campione azzurro cominciano a preoccuparsi. Soprattutto perché iniziano a circolare supposizioni su possibili problemi più gravi che stanno fermando Sinner. L'ultima indiscrezione parla di sindrome del 'ginocchio del corridore' che, in casi selezionati, prevederebbe anche un intervento chirurgico e addirittura tempi di recupero di circa sei mesi. "La chirurgia viene presa in considerazione soltanto in casi selezionati, quando un percorso conservativo adeguato non ha dato risultati. La durata del recupero varia: dipende dai sintomi, dai carichi richiesti e dalla risposta alla riabilitazione, quindi non è possibile dedurla dalle notizie sul caso di un singolo atleta. In genere si parla comunque in genere di tempi di recupero di circa sei mesi" ha spiegato, ad AGI, il dottor Daniele Mazza, specialista in Ortopedia e Traumatologia e medico della Nazionale Under 21 di calcio.