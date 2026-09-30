Perché Sinner non rientra? L’ipotesi sul ginocchio e quei sei mesi che fanno paura
Il numero uno azzurro è fermo da luglio e il riserbo sulle sue condizioni alimenta dubbi e supposizioni. Un medico fa chiarezza su una delle voci circolate nelle ultime ore e sui possibili scenari
Jannik Sinner non scende ufficialmente in campo dalla finale di Wimbledon del 12 luglio per problemi fisici. Il suo team ha sempre mantenuto un riserbo quasi totale sulle reali condizioni del numero uno del ranking Atp e ora, dopo tutto questo tempo lontano dai campi, i tifosi del campione azzurro cominciano a preoccuparsi. Soprattutto perché iniziano a circolare supposizioni su possibili problemi più gravi che stanno fermando Sinner. L'ultima indiscrezione parla di sindrome del 'ginocchio del corridore' che, in casi selezionati, prevederebbe anche un intervento chirurgico e addirittura tempi di recupero di circa sei mesi. "La chirurgia viene presa in considerazione soltanto in casi selezionati, quando un percorso conservativo adeguato non ha dato risultati. La durata del recupero varia: dipende dai sintomi, dai carichi richiesti e dalla risposta alla riabilitazione, quindi non è possibile dedurla dalle notizie sul caso di un singolo atleta. In genere si parla comunque in genere di tempi di recupero di circa sei mesi" ha spiegato, ad AGI, il dottor Daniele Mazza, specialista in Ortopedia e Traumatologia e medico della Nazionale Under 21 di calcio.
“Sinner, c’è qualcosa di più. Dopo due mesi e mezzo non può essere solo infiammazione”
Cos'è la sindrome del ginocchio del corridore
Il dottor Mazza si è soffermato sui sintomi e i problemi che derivano dalla sindrome della bandelletta ileotibiale, chiamata anche “ginocchio del corridore”. La bandelletta ileotibiale è una fascia resistente di tessuto connettivo che scorre lungo la parte esterna della coscia ed è importante per la stabilità della gamba durante i movimenti. Quando la zona laterale del ginocchio diventa dolente (segnale più caratteristico del problema) a causa di sollecitazioni ripetute, si parla di sindrome della bandelletta ileotibiale o "ginocchio del corridore". Spesso si presenta dopo un po' di attività, peggiora man mano e può diventare tale da obbligare a fermare l'allenamento. Il meccanismo, poi, non si riduce a un semplice attrito della bandelletta contro l'osso ma può coinvolgere anche la gestione di movimenti e carichi. Per questo tipo di infortunio, nella maggior parte dei casi il trattamento è conservativo e va personalizzato in base al paziente e alla disciplina sportiva. In caso di risultati scadenti, però, viene presa in considerazione la chirurgia.
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