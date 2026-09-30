Musetti alza bandiera bianca: infortunio all'anulare destro e addio Tokyo
Nuovo brusco stop per Lorenzo Musetti. Il 24enne carrarino è stato costretto a dare forfait anche al "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships", ATP 500 scattato sul cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo l'azzurro si è procurato una frattura all'anulare destro che lo ha costretto al ritiro.
L'annuncio social di Musetti
A darne notizia lui stesso in un post sul suo profilo Instagram: "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest'anno a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra che mi sono causato durante l'allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l'ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!".
Musetti, 2026 da dimenticare
Stagione complicatissima per il carrarino che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Dopo un 2024 e 2025 da sogno, dove sembrava aver raggiunto il massimo della forma, Musetti ha dovuto affrontare qualche infortunio di troppo che l'ha costretto a disputare appena 31 match (20 vittorie e 11 sconfitte) in singolare nel 2026. Attualmente 32° nella Race e numero 25 del ranking, nella capitale giapponese avrebbe dovuto affrontare al primo turno il britannico Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon, e sarà sostituito in tabellone dal portoghese Faria.
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