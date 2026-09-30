Sinner, l’allarme Davis secondo Panatta: “Un’Italia con e una senza”. E il sogno finale...

L'Italia attende il ritorno in Coppa Davis. Detentori del titolo da tre stagioni, gli Azzurri di Filippo Volandri scenderanno in campo il 25 novembre per contendere alla Corea del Sud l'accesso alle semifinali. Un appuntamento che vedrà la nazionale quattro volte campione del mondo correre per la finale sul cemento di casa alla Fiera di Bologna. Ancora una volta però, l'Italia potrebbe (con ogni probabilità) rimanere orfana del suo numero 1 al mondo Jannik Sinner , ostaggio di un infortunio al ginocchio che oltre ad avergli impedito di tornare in campo dopo il trionfo di Wimbledon, lo ha costretto a dare forfait al 500 di Pechino dove si sperava potesse fare il suo ritorno. Le ultime indiscrezioni lasciano invece presagire un lunghissimo stop . La graduatoria mette poi a disposizione del capitano altri cinque azzurri nella top 50, tra cui il numero 7 al mondo e assoluto protagonista dello scorso mondiale Flavio Cobolli e il numero 19 Luciano Darderi . Torna invece in infermeria l'ex top 10 Lorenzo Musetti , fermato da una frattura all'anulare destro . E ancora, i numeri 37 e 47 Atp Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini . Insomma, l'Italia si prepara a difendere il titolo per il quarto anno dovendo però fare i conti con la sfortuna. A fare il punto sulle Final 8 di Bologna è ora il campione del mondo nel 1976 Adriano Panatta , che ha pronosticato una riedizione della finale tra Italia e Spagna, con la Roja di Carlos Alcaraz (il 7 volte campione Slam ha dichiarato che la Coppa Davis è un suo obiettivo stagionale) che agli ottavi sfiderà l'Austria.

Panatta: "Spero nella finale Italia-Spagna"

Queste la prole del campione al Roland Garros 1976, che ha poi inevitabilmente candidato alla finale anche la Germania del 2 volte campione Slam Alexander Zverev: "L’Italia è testa di serie numero uno perché ha vinto per tre volte consecutive la Coppa, però c’è un’Italia con Sinner e un’Italia senza Sinner: non sapevamo se giocava Pechino, figuriamoci se sappiamo se ci sarà a Bologna. La Coppa Davis di adesso non è come quella 40 anni fa, il doppio conta molto e io metto Bolelli/Vavassori sempre tra le prime cinque coppie del mondo".

E ancora: "C’è la Spagna che giocherà con Alcaraz e la Germania con Zverev. Potremmo avere i primi tre giocatori del mondo che giocano la Coppa Davis, credo che non accada da parecchi anni. Dovrebbe essere una finale Italia-Spagna, io lo spero però insomma anche la Germania è molto forte e giocherà contro la Spagna".

Coppa Davis 2026, Final 8: il calendario

Quarti di finale

24 novembre, ore 16: Repubblica Ceca - Canada

- 25 novembre, ore 16: Italia - Corea del Sud

- 26 novembre, ore 10: Gran Bretagna - Germania

- 26 novembre, ore 17: Austria-Spagna

Semifinali

27 novembre, ore 16

28 novembre, ore 12

Finale