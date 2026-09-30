Arnaldi torna a vincere: Sakamoto ko in rimonta. Il prossimo avversario a Tokyo
Torna a sorridere Matteo Arnaldi, che all'esordio sul cemento di Tokyo supera in rimonta la wild card di casa e numero 137 Atp Rei Sakamoto con il finale di 2-6, 6-4, 6-4. Uno score che segue le sconfitte al debutto allo Us Open e prima ancora a Cincinnati e che consente all'azzurro numero 37 al mondo di accomodarsi agli ottavi del 500 giapponese, dove affronterà il vincitore tra Carlos Alcaraz e Alex Michelsen.
In campo anche Darderi e Berrettini
Fra gli altri azzurri in gara a Tokyo anche Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Il numero 3 d'Italia e 19 al mondo sarà impegnato contro Casper Ruud (primo match del Kinoshita Group Show Court in programma alle ore 4 am italiane di giovedì 1 ottobre) mentre il Martello affronterà Alejandro Davidovich Fokina (ultimo appuntamento sullo stesso campo di Darderi e previsto non prima delle 9 italiane).
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