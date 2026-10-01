"Sinner ora ha tutto. Diventerà un GOAT". Kyrgios, incredibile giravolta di Nick: ora loda Jannik!

Ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra dopo anni di attacchi gratuiti, provocazioni e critiche. Nick Kyrgios, che dopo il caso Clostebol non aveva perso occasione per scagliarsi a più riprese contro Jannik Sinner, mostrando di non credere alla contaminazione involontaria con riferimenti al doping, ora propende per l’ammirazione e gli elogi nei confronti del campione azzurro. Lo ha fatto ovviamente sui social, in una storia su Instagram, rispondendo a un’esplicita richiesta di un follower su com’è giocare contro il numero 1 del mondo. «Uno dei migliori colpitori di palla che questo sport abbia mai visto. È una macchina assoluta da fondo campo. È in grado di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo» il giudizio del tennista australiano, che evidenzia poi i significativi progressi tecnici dell’altoatesino: «Il suo unico vero punto debole era che il servizio non gli permetteva di ottenere molti punti gratuiti. Ora l’ha migliorato ed è uno dei server più precisi che abbiamo. Difficile da attaccare. Le volée non gli venivano così naturali come per alcuni degli altri migliori giocatori, ma ha lavorato bene sul gioco di transizione e ora è a suo agio anche quando si sposta in avanti. Si muove molto bene per essere un giocatore della sua altezza» l’analisi del 31enne di Canberra, che conclude con un apprezzamento in prospettiva futura ancor più significativo: «Con il passare del tempo, molto probabilmente sarà ricordato come uno dei GOAT».