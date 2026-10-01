Cobolli eliminato all'esordio a Pechino, Darderi stende Ruud a Tokyo: chi sfida Luciano agli ottavi

Finisce subito l'Atp 500 di Pechino per Flavio Cobolli , sconfitto all'esordio ai sedicesimi di finale dal n. 102 del mondo Roman Safiullin con un netto 6-3 6-2. L'azzurro, quarta testa di serie del torneo, paga le fatiche della Laver Cup (fino a 4 giorni fa era in campo a Londra), e dopo aver sprecato 3 palle break sull'1-1 del primo set, di fatto non riesce ad avere le contromisure ai colpi del russo, che chiude con l'80% di prime e andrà a sfidare uno tra Grieskpoor e Rublev agli ottavi di finale. Tra gli altri incontri della giornata spicca un interessante Bublik - Mensik , mentre il n. 2 ATP nonché primo favorito del seeding Alexander Zverev affronterà Cameron Norrie .

Super Darderi a Tokyo

Debutto con vittoria per Luciano Darderi nell'Atp 500 di Tokyo, l'altro torneo sul cemento. Dopo quasi due ore di partita il numero 20 ATP ha battuto 7-6(3) 6-3 il norvegese Casper Ruud, numero 17 del ranking e sesto favorito del seeding, anch'egli reduce dalla Laver Cup. L'italo-argentino si è preso la rivincita dopo la netta sconfitta rimediata nell'unico precedente, disputato in semifinale a Roma quest'anno. Darderi affronterà agli ottavi il francese Kyrian Jaquet, 86 Atp, che si è sbarazzato per 6-3 6-1 di Holger Rune, numero 188 e in gara con il ranking protetto. Il danese ha disputato il suo primo torneo del circuito dopo lo stop di quasi un anno per la rottura del tendine d'Achille sinistro: la scorsa settimana era rientrato in Coppa Davis. Non finisce qui il programma dei sedicesimi di finale a Tokyo: la testa di serie n.1 Carlos Alcaraz è in campo adesso contro Alex Michelsen, mentre non prima delle 11:20 Matteo Berrettini se la vedrà con Alejandro Davidovich Fokina.