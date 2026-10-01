Cobolli eliminato all'esordio a Pechino, Darderi stende Ruud a Tokyo: chi sfida Luciano agli ottavi

Flavio cede nettamente a Safiullin nel tabellone guidato da Zverev. In Giappone atteso l'esordio di Alcaraz e Berrettini
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Pubblicato il 01.10.2026, 10:00

2 min

CobolliDarderiAtp 500 PechinoATP 500 Tokyo

Finisce subito l'Atp 500 di Pechino per Flavio Cobolli, sconfitto all'esordio ai sedicesimi di finale dal n. 102 del mondo Roman Safiullin con un netto 6-3 6-2. L'azzurro, quarta testa di serie del torneo, paga le fatiche della Laver Cup (fino a 4 giorni fa era in campo a Londra), e dopo aver sprecato 3 palle break sull'1-1 del primo set, di fatto non riesce ad avere le contromisure ai colpi del russo, che chiude con l'80% di prime e andrà a sfidare uno tra Grieskpoor e Rublev agli ottavi di finale. Tra gli altri incontri della giornata spicca un interessante Bublik-Mensik, mentre il n. 2 ATP nonché primo favorito del seeding Alexander Zverev affronterà Cameron Norrie.

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Super Darderi a Tokyo

Debutto con vittoria per Luciano Darderi nell'Atp 500 di Tokyo, l'altro torneo sul cemento. Dopo quasi due ore di partita il numero 20 ATP ha battuto 7-6(3) 6-3 il norvegese Casper Ruud, numero 17 del ranking e sesto favorito del seeding, anch'egli reduce dalla Laver Cup. L'italo-argentino si è preso la rivincita dopo la netta sconfitta rimediata nell'unico precedente, disputato in semifinale a Roma quest'anno. Darderi affronterà agli ottavi il francese Kyrian Jaquet, 86 Atp, che si è sbarazzato per 6-3 6-1 di Holger Rune, numero 188 e in gara con il ranking protetto. Il danese ha disputato il suo primo torneo del circuito dopo lo stop di quasi un anno per la rottura del tendine d'Achille sinistro: la scorsa settimana era rientrato in Coppa Davis. Non finisce qui il programma dei sedicesimi di finale a Tokyo: la testa di serie n.1 Carlos Alcaraz è in campo adesso contro Alex Michelsen, mentre non prima delle 11:20 Matteo Berrettini se la vedrà con Alejandro Davidovich Fokina.

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