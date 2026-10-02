Parte bene la rincorsa di Zverev al n.1 di Sinner

Diversi destini nel 500 Atp di Pechino per gli amici e recenti compagni, e vincitori in Laver Cup, Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L’azzurro, quarta testa di serie, ha subito alzato bandiera bianca contro il russo Roman Safiullin. Se è vero che l’attuale classifica di quest’ultimo (84 Atp) non rispecchia il suo valore assoluto (best ranking di n° 36 nell’agosto del 2024) e lo stato di forma dimostrato nello scorso torneo di Hangzhou (semifinalista), è altrettanto vero che il romano è apparso scarico, cosa che in stagione gli era già capitata. Il n° 7 del mondo si è trovato a rincorrere il rivale in entrambi i set e dopo aver subito i break non è più riuscito, pur provandoci, a impensierire Safiullin. Il russo ha tenuto senza difficoltà i suoi turni di servizio, comandando gli scambi e giocando nel complesso un tennis ad alta intensità. Ha chiuso 6-3 6-2 piazzando 25 vincenti e 7 ace, gli ultimi due nel game finale. Il rammarico di Cobolli è quello di non aver sfruttato le palle break avute nel terzo gioco del primo set. «Oggi Safiullin mi ha distrutto e io non ho giocato al mio livello. Sono stato sottotono sia fisicamente che tatticamente. Lui è stato bravo ad approfittarne anche se non tutti hanno capito quanto sia forte quando esprime questo tipo di tennis. Il torneo è di alto livello e devi giocare al massimo fin dal 1° turno per andare avanti».