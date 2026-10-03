Si arrende in 2 set Matteo Arnaldi , che nel match valido per gli ottavi di Tokyo contro il campione in carica Carlos Alcaraz lotta nel primo parziale per poi cadere con il finale di 6-7, 1-6 . L'azzurro era già reduce dal successo sulla wild card di casa Rei Sakamoto . Il 7 volte campione Slam affronterà Denis Shapovalov , che in carriera si sono già affrontati nel 2025 al terzo turno di Indian Wells e prima ancora al terzo turno del Roland Garros 2023: in entrambe le occasioni vinse l'ex numero 1 al mondo.

Berrettini eliminato. In campo Bolelli e Vavassori

Lascia la scena di Tokyo anche Matteo Berrettini, che dopo la rimonta vincente all'esordio su Alejandro Davidovich Fokina si arrende per 6-7, 1-6 al best ranking 53 Adolfo Vallejo, già reduce dal successo sul numero 13 al mondo e promessa spagnola Rafa Jodar. Attesa per il tandem azzurro Simone Bolelli-Andrea Vavassori, che chiuderà i cancelli del Kinoshita Group Show Court dopo il match contro Marc Polmans e Jan Zielinski. Al debutto, la coppia italiana ha sconfitto i padroni di casa Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe.