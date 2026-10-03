Arnaldi regge un set, poi Alcaraz domina il 2° e vola ai quarti di Tokyo. Berrettini ko con Vallejo
Si arrende in 2 set Matteo Arnaldi, che nel match valido per gli ottavi di Tokyo contro il campione in carica Carlos Alcaraz lotta nel primo parziale per poi cadere con il finale di 6-7, 1-6 . L'azzurro era già reduce dal successo sulla wild card di casa Rei Sakamoto. Il 7 volte campione Slam affronterà Denis Shapovalov, che in carriera si sono già affrontati nel 2025 al terzo turno di Indian Wells e prima ancora al terzo turno del Roland Garros 2023: in entrambe le occasioni vinse l'ex numero 1 al mondo.
Berrettini eliminato. In campo Bolelli e Vavassori
Lascia la scena di Tokyo anche Matteo Berrettini, che dopo la rimonta vincente all'esordio su Alejandro Davidovich Fokina si arrende per 6-7, 1-6 al best ranking 53 Adolfo Vallejo, già reduce dal successo sul numero 13 al mondo e promessa spagnola Rafa Jodar. Attesa per il tandem azzurro Simone Bolelli-Andrea Vavassori, che chiuderà i cancelli del Kinoshita Group Show Court dopo il match contro Marc Polmans e Jan Zielinski. Al debutto, la coppia italiana ha sconfitto i padroni di casa Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe.
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