Arnaldi regge un set, poi Alcaraz domina il 2° e vola ai quarti di Tokyo. Berrettini ko con Vallejo

L'azzurro cade contro il 7 volte campione Slam e defending champion in Giappone nel match valido per gli ottavi di finale. Fuori anche il Martello
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Pubblicato il 03.10.2026, 10:25 (Aggiornato il 03.10.2026, 11:42)

2 min

AlcarazArnaldiATP 500 Tokyo

Si arrende in 2 set Matteo Arnaldi, che nel match valido per gli ottavi di Tokyo contro il campione in carica Carlos Alcaraz lotta nel primo parziale per poi cadere con il finale di 6-7, 1-6 . L'azzurro era già reduce dal successo sulla wild card di casa Rei Sakamoto. Il 7 volte campione Slam affronterà Denis Shapovalov, che in carriera si sono già affrontati nel 2025 al terzo turno di Indian Wells e prima ancora al terzo turno del Roland Garros 2023: in entrambe le occasioni vinse l'ex numero 1 al mondo.

Berrettini eliminato. In campo Bolelli e Vavassori

Lascia la scena di Tokyo anche Matteo Berrettini, che dopo la rimonta vincente all'esordio su Alejandro Davidovich Fokina si arrende per 6-7, 1-6 al best ranking 53 Adolfo Vallejo, già reduce dal successo sul numero 13 al mondo e promessa spagnola Rafa Jodar.  Attesa per il tandem azzurro Simone Bolelli-Andrea Vavassori, che chiuderà i cancelli del Kinoshita Group Show Court dopo il match contro Marc Polmans e Jan Zielinski. Al debutto, la coppia italiana ha sconfitto i padroni di casa Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe.

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