Sinner salta il Masters 1000 di Shanghai, slitta ancora il rientro: Jannik annuncia il forfait sui social
Altro forfait per Jannik Sinner. L'azzurro, alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro (tendinopatia extra-articolare), dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli Us Open e questa settimana l'Atp 500 di Pechino, ha reso noto oggi che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. "Purtroppo non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro sostegno. Non vedo l'ora di rivedervi l'anno prossimo". Questo il breve messaggio pubblicato sui propri profili social dal numero uno del mondo.
La situazione nella classifica AtpIl forfait pesa soprattutto in ottica classifica. Shanghai era infatti un'occasione preziosa per Sinner, l'unico grande torneo della seconda parte della scorsa stagione che non aveva vinto: in Cina l'altoatesino difendeva appena 50 punti, frutto del terzo turno del 2025, e avrebbe potuto incamerarne molti prima di affrontare il finale di stagione. Da qui a fine anno, infatti, Sinner dovrà scartare complessivamente 3.050 punti: oltre ai 50 di Shanghai, i 500 del titolo di Vienna, i 1.000 di Parigi e i 1.500 delle ATP Finals, tutti tornei vinti lo scorso anno. Ben diversa la situazione di Zverev, che ne perderà circa 1.080: 50 a Shanghai, 330 a Vienna, dove fu finalista, 400 a Parigi, dove si fermò in semifinale, e 200 alle Finals, dove non superò il girone. Indipendentemente dalla data del rientro, per Sinner diventa dunque molto complicato difendere la vetta del ranking ATP fino a fine stagione.
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