Djokovic: "Quest’anno è stato davvero difficile". Sulle Atp Finals: "Mi piacerebbe giocare a Torino"

"Quest’anno è stato davvero difficile per me, a causa di alcuni problemi specifici che sto affrontando" ha dichiarato Novak Djokovic dopo la vittoria col punteggio di 4-6 7-6(2) 6-2 contro il cinese Bu al China Open , l'ATP 500 di Pechino dove trionfato sei volte. "Quest’anno mi piacerebbe giocare le Nitto ATP Finals a Torino, se riuscirò a qualificarmi" ha dichiarato il tennista serbo che al momento è undicesimo nella Race, con 640 punti di svantaggio rispetto a Daniil Medvedev . Djokovic a Pechino ha eguagliato il record di Rafa Nadal , unico nell'era Open a vincere le prime 31 partite disputate in un torneo, nel suo caso il Roland Garros .

Le parole di Djokovic

Il serbo ha poi continuato con le sue dichiarazioni: "Sto semplicemente cercando di trovare modi diversi per riuscire almeno a mettermi nelle condizioni fisiche e di salute necessarie per scendere in campo e competere con il mio avversario. La maggior parte delle partite e dei tornei che ho disputato quest’anno è stata una vera, vera lotta dal punto di vista fisico. E questo non ha nulla a che vedere con la resistenza. La gente fa confusione. Non è un problema di resistenza. È qualcos’altro, più legato alla salute, e sto cercando di venirne a capo insieme al mio team. A volte le cose funzionano meglio, altre volte meno".

Le condizioni di Nole

Djokovic, campione più titolato nella storia del China Open, ha poi aggiunto: "Sono fiducioso del fatto che, con tutte le cose che stiamo ovviamente facendo, io possa riuscire a presentarmi in condizioni decenti e sotto controllo per la prossima partita, per le prossime partite e per i prossimi tornei. È tutto quello che posso dire. Naturalmente non è piacevole quando ti senti così in campo, perché finisco per investire le mie energie emotive, mentali e, ovviamente, fisiche più sui problemi che sto affrontando che sul gioco e su come posso battere il mio avversario". Infine ha concluso così: "Per quanto riguarda Shanghai, ancora non so se giocherò. Ho intenzione di giocare Parigi".