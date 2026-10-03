Sinner sparisce ancora dal calendario: tre mesi senza tennis e quella foto che accende l’allarme

Tre mesi di assenza dai campi, il rientro slitta ancora e nei tifosi scatta l'allarme. Jannik Sinner ha rinunciato anche al Masters di Shanghai : dopo aver saltato l'appuntamento con l'Atp di Pechino (dove avrebbe dovuto difendere il titolo vinto lo scorso anno) il numero uno del tennis mondiale non giocherà nemmeno il 1000 in programma nella metropoli cinese, "Sfortunatamente non potrò essere in campo al Rolex Shanghai Masters quest'anno come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare a Shanghai, mi dispiace di non poterlo fare la prossima settimana . Grazie per il vostro supporto, ci vediamo l'anno prossimo" il messaggio affidato a Instagram con cui Sinner annuncia l'ennesima rinuncia.

Sinner, il ginocchio preoccupa. E occhio a Zverev...

Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto: l'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Poi sono cominciati i guai legati all'infiammazione tendinea extra articolare al ginocchio destro, un problema non di grave entità ma con rischio ricadute. Sinner ha ribadito più volte di volersi prendere cura del suo fisico, già stressato da un calendario che non lascia troppi margini di recupero: detto questo da allora sono state solo rinunce. Il torneo di Montreal a inizio agosto, seguito dal Master di Cincinnati, fino agli Us Open: e ora tutta la trasferta asiatica che gli può costare lo scettro. Infatti il regno di Sinner è fortemente insidiato da Alexander Zverev, battuto dall'altoatesino a Wimbledon, ma da allora - complici le assenze dell'italiano e di Carlos Alcaraz - ha viaggiato come un treno vincendo pure lo slam americano dopo il Roland Garros. Il tedesco sta giocando a Pechino dove ha raggiunto senza problemi i quarti, dove affronterà Novak Djokovic. Se vincesse entrambi i tornei cinesi sarà matematicamente il nuovo numero 1 (il tedesco avrebbe 11.040 punti, mentre Sinner 10.950).