Djokovic highlander a Pechino, favore a Sinner: batte Zverev in rimonta e va in semifinale

Novak Djokovic batte Alexander Zverev, torna in piena corsa per un posto alle Atp Finals di Torino, ottiene il pass per le semifinali del "China Open", Atp 500 con montepremi totale pari a 4.089.385 dollari, e fa un piccolo favore a Jannik Sinner. Nei quarti di finale del torneo in corso sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino, il serbo, numero 11 del mondo e sesta forza del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 2 del ranking Atp e primo favorito del tabellone, col punteggio di 4-6 6-4 6-4.