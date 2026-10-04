Djokovic highlander a Pechino, favore a Sinner: batte Zverev in rimonta e va in semifinale
Novak Djokovic batte Alexander Zverev, torna in piena corsa per un posto alle Atp Finals di Torino, ottiene il pass per le semifinali del "China Open", Atp 500 con montepremi totale pari a 4.089.385 dollari, e fa un piccolo favore a Jannik Sinner. Nei quarti di finale del torneo in corso sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino, il serbo, numero 11 del mondo e sesta forza del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 2 del ranking Atp e primo favorito del tabellone, col punteggio di 4-6 6-4 6-4.
Sinner resta primo
"Respira" dunque Sinner, che dopo aver annunciato il proprio forfait per il Masters 1000 di Shanghai, rischiava di esser scavalcato in vetta al ranking mondiale proprio da Zverev qualora il tedesco avesse trionfato sia a Pechino che a Shanghai, al via mercoledì. Questo, ora, il quadro delle semifinali del torneo della capitale cinese, in scena domani: da una parte De Minaur-Hurkacz; dall'altra Djokovic-Medvedev.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS