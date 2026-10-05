Sinner trova un amico: l’eterno Djokovic! Nole batte Zverev e salva il numero 1 di Jannik

Djokovic esulta con gesti di stampo nadaliano. Il braccio destro si protende verso l’alto e porta con sé la gamba sinistra, piegata all’altezza del ginocchio, facendogli assumere una figura da trampoliere. I suoi 39 valgono davvero i 29 di oggi? Lui l’ha sempre detto, magari appena sussurrandolo negli ultimi tempi, spesso privi di slanci giovanilistici. Zverev scopre che il suo tennis da doppio Slam è da quarto posto in classifica, non batte quello di Sinner né quello di Alcaraz , ma non riesce a scalfire nemmeno la muraglia cinese che Djokovic innalza a partire da un secondo set giocato maledettamente bene da entrambi. Non bastano a Sascha 19 ace e l’80 per cento di prime battute, e nemmeno servire 23 prime su 24 nel corso del secondo set. L’unica seconda palla è quella che offre a Djokovic il break che lo rilancia dopo aver perso il primo set.

Il solito immortale Nole

A Pechino il tennis si spoglia e si traveste. Non è quello degli US Open e nemmeno quello che dovrebbe rapidamente portare Zverev al numero uno. Per spingere Djokovic in apnea il tedesco dovrebbe giocare con l’intensità che solo i Sincaraz mettono in campo, e lui non possiede a pieno quel requisito indispensabile. Anzi, permette al Nole risanato di Pechino di ergersi ad amico “vero” di Sinner, per quanto possa apparire, anche questo, un ironico quanto allusivo travestimento. Mi ero chiesto, proprio ieri, se con un piccolo aiuto degli amici Sinner avrebbe potuto resistere un po’ più a lungo sul podio, ma non mi facevo grandi illusioni. Pensavo ad Alcaraz, dimenticavo Djokovic… E invece, sarà proprio la vittoria nei quarti di Pechino dell’antico numero uno a spostare i termini della volata per la prima piazza.