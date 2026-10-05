Sorteggio Masters 1000 Shanghai: Berrettini e Cobolli nel quarto di Zverev, Musetti dalla parte di Djokovic

Aspettando l'esito delle qualificazioni dove sono ancora in corsa Federico Cinà e Mattia Bellucci , saranno cinque gli italiani impegnati nel tabellone principale del "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari di scena sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center della metropoli cinese.

Cobolli e Berrettini dalla parte di Zverev

Senza Jannik Sinner, l'azzurro col ranking più alto è Flavio Cobolli: testa di serie numero 6, è stato sorteggiato dalla parte di Alexander Zverev, che potrebbe sfidare nei quarti. Prima però se la vedrà - con ingresso diretto al secondo turno - con il francese Adrian Mannarino o un qualificato, poi potrebbe incrociare al terzo Karen Khachanov, testa di serie numero 26, che debutta contro Arthur Fery o Marin Cilic. Negli ottavi Cobolli è proiettato verso l'australiano Alex De Minaur, numero 9 del tabellone. Nel primo quarto di tabellone figura anche Matteo Berrettini, che al debutto affronterà per la prima volta in carriera lo statunitense Aleksandar Kovacevic (81 Atp): chi vince se la vedrà con Brandon Nakashima, testa di serie numero 14. In prospettiva un terzo turno contro Alexander Bublik e un ottavo contro Zverev. A Shanghai Berrettini vanta una semifinale - la sua prima in carriera in un Masters 1000 - nel 2019, quando poi si arrese proprio al tedesco.

Da Musetti a Darderi e Arnaldi