Alcaraz in finale a Tokyo, battuto Munar in rimonta. Chi affronta per il titolo

Per la prima volta da aprile, quando si inchinò a Jannik Sinner a Montecarlo , Carlos Alcaraz raggiunge una finale nel circuito. Lo fa al "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships", il torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.342.275 dollari in corso sul cemento dell'Ariake Colosseum di Tokyo. Alcaraz, testa di serie numero 1 e campione uscente, si è aggiudicato il derby col connazionale Jaume Munar per 5-7 6-3 6-1. Per lo spagnolo è la finale numero 36 in carriera: fin qui 26 i titoli collezionati, l'ultimo dei quali a febbraio a Doha, poco dopo il successo agli Australian Open.

Finale contro Lehecka

Primo parziale equilibrato, Alcaraz ottiene il break nel settimo game, ma proprio quando deve servire per il set arriva il blackout improvviso: Munar si aggiudica 3 game consecutivi senza perdere neanche un punto e si porta in vantaggio. Break e contro break in avvio di secondo, poi Alcaraz piazza l'allungo decisivo e chiude 6-3.

Nel terzo non c'è storia: il numero 3 del mondo salva una palla break nel primo gioco e poi in un attimo si ritrova avanti 5-0 e chiude per 6-1. Domani, per il titolo, affronterà Jiri Lehecka, che ha sconfitto in semifinale il monegasco Valentin Vacherot, numero 14 del ranking Atp e ottava forza del tabellone, col punteggio di 6-4 6-2.